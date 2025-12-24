親師生共慶聖誕節 花蓮大禹國小稻草人DIY

校長(右)扮成聖誕老人發送禮物

提前慶祝聖誕節，並展現教學成果，花蓮縣立大禹國小附設幼兒園舉辦「114學年第一學期聖誕節節慶活動暨教學成果展」，結合節慶體驗、課程分享及親子互動，附幼幼兒、家長、師長及社區食農教育夥伴共同參與，不僅讓幼兒感受佳節喜悅，也展現大禹國小附幼平時教學的成果。

讓家長瞭解並體驗孩子們在校的學習點滴，學校也結合食農教育，辦理「親子手作—小小稻草人」，帶領親子利用稻草等自然素材，發揮創意、製作獨一無二的稻草人手作藝品，讓親子一同親近土地與自然，也在動手做的過程中，增進親子間的互動與協作默契。大禹國小校長楊朝全表示，活動一方面讓家長瞭解學校教學的情況、看見孩子學習的成果，也加深家校合作的向心力。