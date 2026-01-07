親弟染毒後首報喜！《貧窮貴公子》30歲男星宣布結婚「甜曬一家六口」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本男星清水尚彌昨(7日)在IG曬出「一家六口」全家福，正式宣布與交往已久的圈外女友完成登記結婚。畫面中，不僅有夫妻倆，還包含4隻貓咪的新家庭成員，幸福喜訊曝光後立刻引發討論。

30歲清水尚彌分享結婚消息時，也同步介紹全新的生活藍圖，他貼心為圈外妻子遮臉，並說明未來將與自己的2隻貓，以及妻子的2隻貓一同生活，滿懷期待地表示，未來將以「一家六口」攜手打造幸福家庭，對新婚生活充滿憧憬。

廣告 廣告

清水尚彌2007年演出日劇《貧窮貴公子》出道，之後陸續參演《絕對零度》、《鈴木老師》等作品，去年也曾演出由安達祐實主演的日劇《老公怎麼還不去死》。針對外界關心的工作現況，清水尚彌也在婚訊中感性表示，雖然仍有不足但會持續精進，期許以演員身分帶來更好的表現，並感謝一路支持他的所有人。

值得注意的是，清水尚彌同為演員的弟弟清水尋也，去年9月因涉持有大麻被捕，並於12月被判處有期徒刑1年、緩刑3年。相關審判期間，清水尚彌曾以證人身分出庭，說明弟弟保釋後與他同住、由他負責監督生活狀況，如今婚訊曝光也讓網友好奇「會不會變成3人同住」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔡依林不忍了 出道26年終於怒告網友：不滿人身攻擊

別剉～赤馬年5大煞氣！ 12生肖「雙陽並耀」暢旺流年開新局

鄭家純驚傳流產！忍劇痛胚胎停止發育 最新近況曝光

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

