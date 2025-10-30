親情不用標籤！張倫碩否認「頂配繼父」稱號 10年暖舉收服鍾麗緹3女兒：比親爹更暖

「稱謂不重要，重要的是日常付出與責任。」張倫碩近日在節目《天聲一對》中公開表示，拒絕被稱為「頂配繼父」，強調與鍾麗緹三名女兒的情感，是靠十年行動一點一滴累積而來。

張倫碩直言，家中從來沒有「繼父」這個概念，三名女兒也從未這樣稱呼他，他就是單純地陪著孩子成長。一旁的鍾麗緹也舉例證實他的細心照顧：今年8月二女兒Jaden在練排球時摔斷十字韌帶，張倫碩第一時間聯繫醫師，沒有任何怨言地從旁協助，被問起時他只淡淡回：「這不是應該的嗎？」

廣告 廣告

鍾麗緹還透露，三個女兒都喜歡滑雪，但滑雪就會弄亂頭髮，張倫碩便貼心幫她們編辮子，當時分享出來，令許多網友都羨慕留言「我的親爹都不會這樣對我」、「比我的親爹好」。因此，在她看來，張倫碩確實就是個「頂配繼父」，不理解他為什麼不願意接受這個稱號。

不過，張倫碩也並非一味寬容孩子，必要時仍會嚴格提醒、指導，讓孩子更懂得面對未來。

延伸閱讀

鍾麗緹深情謝老公！17歲愛女Jaden打排球重創「韌帶斷裂」，張倫碩扛父職10年暖炸

神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍