親情成了索命符？ 退休夫妻相信女兒「這1句」生活藍圖全毀：真的極限了

財經中心／王文承報導

一對67歲的退休夫妻原本規劃靠年金與退休金安穩度過晚年，卻因38歲次女返家，家計迅速失衡，妻子甚至忍不住崩潰直喊：「真的已經到極限了。」（示意圖／PIXABAY）

有些子女在得知父母退休後擁有一筆可觀的退休金，便選擇辭去工作返家同住。父母出於親情，往往願意相信孩子的說法、給予包容，卻忽略人性中可能出現的依賴與貪婪，最終反而把自己推向財務危機。日本一對67歲的退休夫妻便是如此，原本規劃靠年金與退休金安穩度過晚年，卻因38歲次女返家，家計迅速失衡，妻子甚至忍不住崩潰直喊：「真的已經到極限了。」

退休夫妻信女兒1句生活全毀：真的極限了



根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在神奈川縣獨棟住宅的佐藤夫妻（化名）今年皆為67歲。丈夫每月可領取14萬日圓年金，妻子和子（化名）則為9萬日圓，夫妻合計月收23萬日圓（約新台幣4.5萬元），再加上合計1800萬日圓（約新台幣356萬元）的退休金。雖稱不上寬裕，但在量入為出的前提下，原本打算偶爾旅行、外食，平靜度過老後生活。

廣告 廣告

然而，這樣的生活藍圖卻因次女惠子（化名，38歲）的返家而被徹底打亂。惠子在結婚10年後離婚，隨即辭去工作，帶著行李突然回到父母家中。她當時語氣認真地表示「只是暫住一陣子，很快就會去找工作」，和子選擇相信女兒，讓她住下來，沒想到這個決定成了噩夢的開始。

返家後，惠子的生活逐漸失序，日夜顛倒、幾乎不出門，日常開銷全由父母負擔。讓和子最頭痛的，是女兒的飲食習慣。或許因離婚帶來的壓力，惠子養成深夜大量購買甜麵包與熟食、一次性暴食的行為，導致家中伙食費每月暴增超過2萬日圓（約新台幣4000元）。此外，水電費、手機費與保險費也陸續由父母代墊，使家庭收支每月出現近3萬日圓（約新台幣6000元）的赤字。

壓抑的情緒最終在某天傍晚爆發。和子回到客廳時，看到女兒一如往常躺在暖桌裡，占據了大半空間滑手機。她輕聲請女兒「可以把腳縮一下嗎？」卻只換來一句漫不經心的回應：「很擠嗎？」長期累積的不滿瞬間潰堤，和子終於直言：「一起住不是不行，但我們也有老後生活。關於期限和錢的事情，必須說清楚。」

專家指出，對已進入年金生活的家庭而言，即便沒有房租支出，23萬日圓的月收入在扣除食費、醫療費、稅金與交通費後，實際可自由運用的金額相當有限。一旦多出一名成年家人同住，家計很容易迅速崩盤。若過早動用退休金，更可能直接影響80歲以後的生活保障。

財務規劃師提醒，面對成年子女返家同住，父母必須及早劃清界線，包括明確要求分攤生活費、設定就業或搬離期限，並讓子女清楚理解，退休金並非可以無限制支應的資源。「親情不該與金錢混為一談，幫助與縱容之間，往往只有一線之隔。」專家強調，及早用數字談清楚現實，才是避免老後破產，同時守住家庭關係的關鍵一步。

更多三立新聞網報導

15%關稅不疊加！台美達成4大共識 專家大讚「勝過日韓」：唯一不滿這點

自己玩死自己？他列墾丁觀光崩盤「3大死穴」 眾人點頭：寧願去日本

毛骨悚然！妹子租屋處出現「神祕牙套」嚇瘋報警 眾人揭1細節：查編號

別只顧吃喝玩樂！他曝赴日「1特別行程」CP值超高 價格驚呆眾人

