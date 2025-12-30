親情淪喪！國中女2度被侵犯竟遭「家醜不可外揚」施壓 三重狼舅獸行20年後才曝光

小美就讀國中時2度遭小舅侵犯，但親族竟以家醜不可外揚施壓要求她隱忍。示意圖

新北市三重蔡姓男子，涉嫌在2005至2006年間，2度趁著當時仍在就讀國中且患有身心障礙的外甥女小美（化名）熟睡之際伸出狼爪，用手指、舌頭侵犯對方得逞，更令人髮指的是，親族間竟以「家醜不可外揚」為理由施壓，讓蔡男獸行隔了20年才曝光，新北地院依成年人故意對少年犯乘機性交罪，共2罪，各處有期徒刑2年，可上訴。

判決指出，蔡男為小美的小舅，他先是在2005年10月某日的晚間10點多，趁花花在與他同住的三重租屋處內熟睡時，用手指、舌頭侵入對方的生殖器性侵得逞；隔年11月某日深夜，他再次以相同的手法對當時還在就讀國中，仍未滿16歲且患有身心障礙的外甥女二度伸出狼爪。

更令人髮指的是，小美遭到侵犯後，她的母親、阿姨等人，竟然以「家醜不可外揚」為理由施壓、要求隱忍，讓她長年孤立無援導致難以抵禦來自親族間的壓力，甚至在報案後，於偵查過程中簽下調解書及刑事聲請撤回告訴狀，直到案件起訴後，才知道自己有權利向家庭暴力暨性侵害防治中心申請法律專業協助，並明確表達不願意原諒舅舅的獸行。

合議庭認為，雖檢方依蔡男於本案前並無前科且犯後認罪，另有調解委員會的調解書及刑事聲請撤回告訴狀等情狀，認為他具有悔悟之心，請求法院予以酌量減輕其刑，但考量小美具輕度身心障礙，且於審理時陳述不願原諒對方，希望加重處罰等，認為此案不宜適用緩刑宣告。

蔡男利用花花熟睡不能抗拒之際，趁機性侵得逞，嚴重危害其身心健康，造成難以抹滅的傷害與陰影，均應與非難，但審酌他在本案前並無前科，且偵查、審理階段均坦承犯行，兼衡其知識程度、家庭經濟生活狀況及被害人陳述意見等，2罪各判處有期徒刑2年，全案可上訴。

