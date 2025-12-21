「親愛的弟弟」...疑家屬字卡悼念 港夫妻憶：差30秒被砍

事發後第3天，民眾自發留下大量花束與手寫小卡片悼念罹難者，其中一張藍色字條來自罹難者家屬。（圖／東森新聞）





張文在中山區犯下隨機砍人案，事發後進入第3天，今天適逢週末假日，不過附近道路可能因台北馬拉松封路，中山商圈人潮並不多。在事發地點附近的誠品南西店外，民眾自發留下大量花束與手寫小卡片悼念罹難者，其中一張藍色字條來自罹難者家屬，寫下「親愛的弟弟」，還說「真希望自己為他擋下這一切」，令人鼻酸。還有一對香港夫妻在場默哀，說夫妻倆差30秒就差點被張文砍中，驚險逃生。

發生隨機殺人案後第二天，南西誠品前的燈座周圍，潔白花束越來越多，有人專程來哀悼獻花，雙手合十悼念亡者，也有人路過低頭默哀，燈座上一張藍色字條特別顯眼，原來是誠品罹難者家屬，上頭寫著親愛的弟弟，敬善良又努力向上的你，還說真希望自己為他擋下這一切，真的永遠無法釋懷，字字句句令人鼻酸，同一時間，還有一對夫婦抱著零食在現場默哀，他們是來自香港的遊客，攻擊事件當時他們也在現場。

香港遊客：「我們早嫌犯30秒，進到誠品裡面，幸好我們沒有事就避開，我們出來的時候，就看到這個大哥（死者）躺在地上，全都血，我們也不知道他躺在這邊。」

不僅目睹當時，這名太太還差點被張文給砍中。香港遊客：「我們一進到裡面商場門口，不到10秒，後面就在很驚慌的叫，（嫌犯）他就對我揮了一下刀，然後背能夠避開，他就往商場上面去，所以我很清楚，看見這個刀很長。」

驚險逃過一劫，夫妻趕在搭機回香港前，重回現場哀悼亡者。香港遊客：「我們從香港來，今天就是最後一天，所以就過來祈禱，就是希望真的台灣沒有，其他這麼危險的情況再發生，因為都覺得很無辜。」

而其他獻花民眾有不少也寫小卡致哀，像是願生者心安亡者靈安台灣加油，還有人寫卡片，說看到新聞都難過得哭了，希望枉死騎士能安心沉睡。

