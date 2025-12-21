「親愛的弟弟」...疑家屬字卡悼念 港夫妻驚憶：差30秒被砍

南西誠品前的電線桿周圍潔白花束越來越多。（圖／東森新聞）





張文在中山區犯下隨機砍人案，事發後第3天，適逢週末假日，中山商圈人潮湧現。在事發地點附近的誠品南西店外，民眾哀悼的花束越來越多，其中一張藍色字條來自罹難者家屬，寫下「親愛的弟弟」，還說「真希望自己為他擋下這一切」，令人鼻酸。還有一對香港夫妻在場默哀，說夫妻倆差30秒就差點被張文砍中，驚險逃生。

南西誠品前的電線桿周圍，潔白花束越來越多，有人專程來哀悼獻花，還有人現場親寫卡片，雙手合十悼念亡者，還有人在花束旁擺放瓶裝奶茶和巧克力。

電線桿上一張藍色字條特別顯眼，原來是誠品罹難者的親友，上頭寫著「親愛的弟弟，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴」，還說「真希望自己為他擋下這一切，真的永遠無法釋懷，但別怕，我們一直陪著你」，字字句句令人鼻酸。

藍色字條來自罹難者家屬，寫下「親愛的弟弟」，還說「真希望自己為他擋下這一切」，令人鼻酸。（圖／東森新聞）

同一時間，還有一對夫婦抱著零食在現場默哀，他們是來自香港的遊客，攻擊事件當時人也在現場。香港遊客：「我們早嫌犯30秒進到誠品裡面，幸好我們沒有事，就避開，我們出來的時候，就看到這個大哥（死者）就躺在地上。」

不僅目睹當時，這名太太還差點被張文給砍中。香港遊客：「我們一進到裡面商場門口不到10秒，後面就在很驚慌的叫，（嫌犯）他就對我揮了一下刀，然後背能夠避開，他就往商場上面去，所以我很清楚看見刀很長。」

驚險逃過一劫，夫妻趕在搭機回香港前重回現場哀悼亡者。香港遊客：「就是希望台灣沒有其他這麼危險的情況再發生，因為都覺得很無辜。」

而其他獻花民眾有不少也寫小卡致哀，像是「願來世的祢化為最平靜的存在，不再有悲痛和離別」，還有人發起活動在電線桿張貼小紙條，要大家放一束請拿一束，以花換花。

