《親愛的，不要跨過那條江》奶奶辭世享嵩壽101歲 赴天堂與爺爺重逢

娛樂中心／黃湘芸報導

美好的愛情是許多人的嚮往，2014年上映的南韓紀錄片《親愛的，不要跨過那條江》，記錄一對年邁夫妻守候彼此76年的愛情故事，當年創下400多萬觀看人數。片中的男主趙炳萬爺爺在拍攝後期不幸離世，之後女主姜溪烈奶奶常常傷心地獨自到影院懷念丈夫。本月10日，導演證實，奶奶享嵩壽101歲離開人間，已前往天堂陪伴爺爺。

該紀錄片導演陳模瑛在10日發文，指出姜溪烈奶奶已經永遠離開大家，她回憶起去探望時，奶奶雖然意識有點模糊，但還是能記得、並且認出在場的人，而奶奶過世前對他們說的最後一句話是「希望你們善待彼此，好好生活。」

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姜溪烈奶奶（右起）與趙炳萬爺爺長相廝守76年，愛情故事感動許多觀眾。（圖／翻攝自imdb）

姜溪烈奶奶14歲那年，和入贅到姜家的趙炳萬爺爺結婚，從此展開長達76年的廝守時光，這部紀錄片就記錄下兩人雋永的日常互動，無論是玩鬧、一起穿韓服去散步，或是趙炳萬爺爺常摘下野花，作為奶奶頭上的飾品等互動，每天對他們而言都像熱戀期一樣甜蜜。

在趙炳萬爺爺死後，姜溪烈奶奶不時走進電影院觀看這部紀錄片，看著爺爺的畫面獨自黯然神傷。姜溪烈奶奶曾經對雪地喃喃自語道「若能一起走該多好」，如今姜溪烈奶奶過世，兩人曾經像少男少女一樣的青春愛戀情懷、一輩子忠貞的愛情，也在南韓影迷心中留下永久的回憶。

趙炳萬爺爺（右）與姜溪烈奶奶（左）一輩子堅貞的愛情令人動容落淚。（圖／翻攝自韓網）

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