《親愛的X》結局放飛金裕貞？金永大金度勳雙男主死光光？洪宗玄神視角笑看一切？魔改漫畫反應兩極

白雅珍(金裕貞飾)一直以來的精神壓力是大的，雖然正常人不太清楚反社會人格能否理解旁人觀感、道德約束？是否有羞恥感？在韓劇中可清楚看到白雅珍壓力源，是來自自身想登峰造極卻不盡如意。白雅珍在師兄許仁康(黃寅燁飾)自殺後，很快答應加入集團代表文道赫旗下藝人，並嫁入集團當夫人，自己反成文道赫的X，尤其網友找到白雅珍首次見文道赫，當天身著西裝背後呈現X裁縫腰線，導演編劇給了清楚的暗示。

魔改結局2：白雅珍精神崩潰邊緣

文道赫(洪宗玄飾)一見鍾情白雅珍之後，讓手下調查白雅珍的「一切」，這是當年Longstar經紀人、收賄刑警、八卦記者都沒調查出的身世背景、白雅珍身旁兩位黑騎士。文道赫異常忌妒金在吾(金度勳飾)，白雅珍還敢聯絡金在吾要調查他！於是文道赫小露身手，在家裡、片場、劇本裡安排當年白雅珍計畫殺父的橋段、殺人方式、時鐘停止的時間，讓白雅珍精神崩潰，接連出現幻覺、精神混亂、喪失短期記憶，文道赫嚇白雅珍，是因變態的愛，要她只屬於他，只能依賴他。





魔改結局3：金在吾自殺式的愛獻給白雅珍

白雅珍精神崩潰時向金在吾求救，金在吾一直都在調查文道赫與其集團勢力，金在吾告訴白雅珍有方法可反制。





沒想到，金在吾設了局，把文道赫黑道手下使出「消失術」全程偷拍下來，還連動第三端手機直播和存錄，讓一直以來都不相信文道赫有問題的尹俊瑞(金永大飾)，和不知情幫忙布局的偵探社老闆，親眼看到金在吾為愛去死。韓劇裡一直都是愚忠的金在吾，背著忠犬人設走進悲劇終點。





編劇讓金在吾的死敲醒白雅珍，為之後佈局尹俊瑞能否拉住走向毀滅的白雅珍，當然，白雅珍沒低頭，還理直氣壯說「沒唆使金在吾，且金在吾都死了能怎麼辦」，但有場景呈現槁木死灰的白雅珍躲進浴室「淋浴間」哭(豪宅裡全都被文道赫監視)，呈現白雅珍有一絲絲痛失小弟的情感。





魔改結局4：尹俊瑞向文道赫攤牌並宣示主權

韓劇裡尹俊瑞勸阻不了白雅珍「奮發向上」，他立刻找上文道赫，一方面警告文道赫別害白雅珍的命，接漏文道赫前妻被消失在他收購的精神病院一事；另一方面宣示主權只有他能讓白雅珍停下來。文道赫一直都知道尹俊瑞的存在，次要敵人願做主要攻擊手，文道赫覺得事情發展「真有趣」，就順了尹俊瑞的心。到此處，網友猜測尹俊瑞才是《親愛的X》小說真正作者。





魔改結局5：尹俊瑞帶白雅珍奔向地獄

韓劇在揭露白雅珍黑歷史與假面人設的手法上和漫畫一樣，都是在白雅珍演出電影獲得青龍獎頒獎典禮上，尹俊瑞給白雅珍致命一擊。只是韓劇裡，是尹俊瑞及時趕到頒獎典禮場外，開車載走逃跑的白雅珍。





尹俊瑞車子一路駛向山區，在車上尹俊瑞再次確認白雅珍能否放棄一切，和他到沒人認識的地方重新開始？白雅珍瘋狂吶喊「為什麼我這麼努力爬到這個位置要我放棄？」尹俊瑞確定白雅珍死都不改，只能讓他陪著她同往地獄了，最後尹俊瑞告白白雅珍「我愛你」，就把車開進山谷裡。





魔改結局6：海報一開始就暗示尹俊瑞是最後枷鎖

劇情最後，以開放式結局，尹俊瑞車禍當場死亡，沒找到白雅珍，還插入文道赫興趣盎然看著新聞報導的臉，接著時間回朔到車子翻下山谷，白雅珍甩開尹俊瑞的手，奮力爬出摔爛的車體，白雅珍要爬出山谷，回頭看了看尹俊瑞，冷著一張臉。回應車禍前，白雅珍在車裡對尹俊瑞說「原來，你是最後枷鎖」，白雅珍解開枷鎖重新出發，到此，全劇終。





韓劇改編重點在女主人設貫徹始終

韓劇結局以強調白雅珍反社會人格「致死致終不會改」，並不像漫畫最後白雅珍以尹俊瑞出身之謎之痛，生下尹俊瑞私生女來反擊他，白雅珍要掙脫所有枷鎖，無關報復尹俊瑞，把「恨是極端之愛」橋段整個刪除。





韓劇改編槽點在男主報復母親

可能漫畫作者希望留有私生子回馬槍橋段，韓劇中尹俊瑞得知是司機私生子後，突然對母親很好，母親以為是向白雅珍下跪道歉迎來大和解。尹俊瑞不只要停止白雅珍繼續傷害人，自殺也為了徹底斬斷母親關係，留下遺書報復母親長久以來隱瞞身世之謎。





親情戲在後期被網友覺得多餘，最終才弄懂編劇意圖，是為修理小白雅珍筆記本裡寫的親愛的X，但網友還是覺得和白雅珍從小威脅繼母、繼母妖魔化白雅珍與尹俊瑞長期陷入自責已不重要了，還是想看尹俊瑞出版《親愛的X》和白雅珍最後的交手。





◎《親愛的X》全12集已於HBOmax視頻上架

