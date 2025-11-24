《親愛的X》結局走向比原著漫畫更殘酷？金裕貞狠甩黃寅燁、金度勳忠犬護主到底、金永大妒海翻騰、PUA大師登場將上演惡有惡報！？

《親愛的X》結局走向1：韓劇比漫畫人物關係「更畸形」

白瑞珍(金裕貞飾)人設是反社會人格，沒有同情心、不會將心比心，一切都是高智商學習而來的「演技」，幕後演技比幕前演得更好，這對於立志想成為「變色龍演員」的白雅珍，是很諷刺的劇情設定。





但尹俊瑞(金永大飾)是正常人情感，白父死後離開白雅珍，兩年後以新銳作家回國，作品《共犯Y》大賣，意外被明星李娜(李烈音飾)知道和白雅珍有兄妹情，白雅珍不爽李娜靠近尹俊瑞立刻找上門，說「我的不幸成為你的作品」，拉尹俊瑞掉入小時候的浴室場景─白雅珍被繼母壓在浴缸裡差點淹死，尹瑞俊呆站在一旁看，讓尹俊瑞秒回到白雅珍工具人身分。

很多事超越尹俊瑞認知，為何白雅珍對金在吾(金度勳飾)「笑」？不帶感情要他教如何談戀愛？卻深信白雅珍和許仁康(黃寅燁飾)談戀愛一年，達成目的就回到他身邊。一年後，尹俊瑞主動介入，要白雅珍離開許仁康，以集團代表投資LongStar經紀公司，指定白雅珍演小說女主角。





工作、私下關係糾纏在一起，尹俊瑞的忌妒檯面化，是魚死網破結局的鋪排，比原著漫畫細膩，尹俊瑞愛不到而魔化摧毀白雅珍，手段不輸白雅珍！





《親愛的X》結局走向2：韓劇比漫畫更PUA，善良輕易被踐踏

韓劇在處理白雅珍分手許仁康比漫畫殘酷，因為白雅珍一開始就知道許仁康憂鬱症、恐慌症和心魔，還利用他往上爬，手腕之高讓人背脊發涼。





許仁康沉溺在白雅珍製造的幸福裡，不只是公開銀幕情侶，私下白雅珍也融入他們祖孫情，萌生結婚生子打算，但奶奶意外死亡衝擊許仁康憂鬱症爆發，又爆出八卦許仁康將求婚白雅珍，許仁康萬念俱灰自行宣布合約期滿就息影，只想結婚當個普通人。





消息一出，讓上升期的白雅珍被導演叫去罵，怪她八卦影響將開拍電影，白雅珍毫不猶豫要分手許仁康，誰都不能阻止她當影后！極盡羞辱還把奶奶死亡說得與自己有關，許仁康這才清醒，一開始防備白雅珍耍心機，不是心魔造成，幸福果真都是「商業操作」，瞬間被擊垮的許仁康隔天在家中自殺。





《親愛的X》結局走向3：韓劇比漫畫更多「枷鎖」待拆解

韓劇加入經紀人徐美里(金志映飾)是老江湖，留下藝人把柄，讓藝人無法離開她，好為公司效命。在許仁康自殺後，徐美里憶起當年幫白雅珍處理殺父刑事案，秘密找上狗仔、李娜表哥，要他查白父身亡始末，找出白雅珍犯罪動機和教唆犯罪事實。





此時，韓劇讓曾和白雅珍交手過的繼母、收賄警察、高中同學，「枷鎖」接二連三出現，讓白雅珍腹背受敵劇情更緊湊。但，特別的是，咖啡店老闆(金智勳飾)出獄來到白雅珍身邊，和監獄做志工的許仁康奶奶相識，許仁康弟弟在奶奶靈堂外問咖啡店老闆是否被白雅珍陷害？咖啡店老闆否認。





《親愛的X》結局走向4：韓劇比漫畫更「忠犬」盲目護主

金在吾服刑期滿後在偵探社打工因此與尹俊瑞、白雅珍再續前緣。本以為會瞧不起他的白雅珍，不但接納他(白強調不是朋友，是小弟)還找他去她家裡，穿著清涼大秀身材，讓金在吾目眩神迷，但不敢造次！





在奶奶摔死現場，金在吾第一時間要處理屍體，並堅定相信「不是老大推下樓，不用看監視器畫面確認」，比忠犬更死心踏地跟著白雅珍，不但隨call隨到，還不顧危險使命必達。在漫畫裡，最後在醜聞大爆發之時，帶著未婚懷孕的白雅珍逃往中國，風波過去再帶著白雅珍與女兒回韓國，但韓劇走向似乎讓金在吾遇上大麻煩！？

《親愛的X》結局走向5：韓劇比原著漫畫更猛，出現PUA大魔王？

第八集劇末出現白雅珍人生最後一個男人─集團代表文道赫(洪宗玄飾)，有點「變態」、不擇手段的人設，漫畫裡白雅珍想從明星晉升總裁妻，設局讓文道赫掉入愛情陷阱，後被文道赫調查身世背景揭發謊言。但韓劇裡清楚看到一開始就是白雅珍掉入陷阱！

《親愛的X》結局走向6：韓劇裡的白雅珍是會流淚的殺人魔

韓劇寫出白雅珍有人性，許仁康奶奶聽她道歉後原諒她，帶白雅珍去逃生梯間餵流浪貓，如白雅珍告訴警察的證詞，奶奶姿勢性低血壓造成頭暈才跌下樓梯，且回朔影片中看到白雅珍嚇到流淚，在醫院手術室外為奶奶禱告；而尹俊瑞不相信白雅珍沒殺人意圖，特意找了鄰居家監視器畫面，看到真相後，尹俊瑞反被自己不信白雅珍而震驚。





許仁康自殺後，白雅珍去許仁康家中也流淚，坐在浴缸邊上像是安撫許仁康靈魂「你太軟弱了，分手的事體諒一下我吧」，韓劇在改編上讓白雅珍情感更複雜矛盾，為戲劇轉折鋪排白雅珍「還有救」。





《親愛的X》結局走向7：韓劇最終玩火自焚？

大魔王文道赫出現了，韓劇一副走向惡有惡報結局，但有趣的是，韓劇裡咖啡店老闆在奶奶靈堂外告訴白雅珍，他在獄中想通白雅珍所做的一切，因成長過程中，沒有願意伸手幫她的大人，才讓她走偏，要白雅珍做個善良的人，他永遠站在她那邊。第一次有人主動說「站在你身邊」，而不是被白雅珍要求「幫我，站在我這邊」。一股善的力量在拉扯，無私，無關復仇。





還剩最後四集，漫畫裡尹俊瑞因白雅珍偷懷他的孩子，要狸貓換太子當總裁妻，文道赫自知精少症，白雅珍懷誰的孩子無所謂，只要兩人一起演下去，金在吾能帶白雅珍能逃離魔掌嗎？洗盡鉛華的白雅珍最後能報復尹瑞俊─讓孩子不知道生父是誰，復刻尹瑞俊自身悲劇作結，呼應尹瑞俊最後的作品【親愛的X】嗎？讓我們繼續追下去！





◎《親愛的X》每週四於HBOmax更新兩集









