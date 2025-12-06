《親愛的X》金裕貞現身AAA紅毯！黑色深V禮服氣質超優雅

《親愛的X》金裕貞穿著一席全黑色深V爆乳禮服登場AAA紅毯。翻攝自LINE TV



2025年Asia Artist Awards（AAA）今（12/6）日晚間於高雄世運主場館盛大登場，日前剛完結的熱門韓劇《親愛的X》女主角、韓國「三金」之一的童星出身女演員金裕貞稍早現身紅毯。她穿著一襲全黑色蓬蓬裙禮服現身，胸前深V展現好身材，登上紅毯微笑揮手，氣質優雅又甜美。

《親愛的X》金裕貞穿著一席全黑色深V爆乳禮服登場AAA紅毯。翻攝自LINE TV

今晚的AAA星光熠熠，典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，出席陣容豪華，包括林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、TWS、AHOF、KISS OF LIFE、YENA等人氣歌手。

韓劇方面，則有IU、朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利與日本男神佐藤健等大咖共襄盛舉。

