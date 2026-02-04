親戚反目！姊夫嗆「從政是災難」 徐巧芯再切割「不是家人」：建請法官重判

針對杜秉澄的指控，徐巧芯隨即發表強硬聲明回擊。資料照（鏡報鄒保祥攝）

國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻洗錢案今（4日）再度開庭，大姑老公杜秉澄在羈押21個月、獲交保後首度現身。面對鏡頭，杜秉澄難掩怒火，公開指責徐巧芯在涉案後第一時間便「秒切割」，痛批其政治手段沒有道德、沒有底線，更拋重話警告支持者「如果台灣政治人物可以這樣對待家人，她未來會怎麼對你們？」

此案源於徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉嫌協助詐騙集團洗錢高達2,289萬元，一審分別被判處10年與15年徒刑。杜秉澄今受訪時指出，雙方原本並非僅是點頭之交，徐巧芯過去曾為他的婚禮擔任主持人，雙方也多次同桌用餐，甚至在競選期間，夫妻倆也曾出力助選。然而案件爆發後，徐巧芯不僅未曾表達關心，反而處處指責並迅速撇清關係。杜秉澄更直言，徐巧芯持續在政壇引導輿論，對台灣社會而言將是一場「重大災難」。

針對杜秉澄的指控，徐巧芯隨即發表強硬聲明回擊。她再度切割表示「杜秉澄不是我的家人，跟我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集。」徐巧芯強調，目前已正式對杜秉澄提告，要求對方在法庭上交代為何要污衊他人，並堅信司法會制裁這種誹謗與傷害名譽的不法行為。

徐巧芯進一步重申，詐騙行為本就令人痛恨，不僅摧毀無辜民眾的生活，更造成社會亂象。身為立法委員，她的立場始終如一，即「不論親疏」只要涉入詐騙都應依法嚴懲。徐巧芯除了對杜秉澄的言論予以反擊，更公開建請法官對此案予以重判。

