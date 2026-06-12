親戚問「31歲存款怎沒千萬」 他愣了：是我太廢？





親戚聚會時，有時經濟能力會成為比較的話題。一名網友表示，來訪的親戚問他「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間愣住，開始懷疑自己太廢，引發眾人討論。

該名網友在論壇Dcard上以「有人31歲身上沒有1000萬的嗎？」為題發文，表示某位親戚來訪，閒談中聊到生意、股市和投資等話題時，對方突然問：「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他當場愣住，當下只能開玩笑回應，表示沒有1000萬現金，不過房子等名下資產，倒是超過2000萬。但親戚的提問仍讓他有些在意，想問問其他網友，「31歲沒有1000萬現金」真的是自己太廢， 還是其實是常態？

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▼原PO表示，曾被親戚問「31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他相當在意，也想了解同齡人的真實情況。（圖／東森新聞資料照）

此案例吸引不少網友留言討論，不少人都認為31歲沒有千萬存款的人才是普遍情況，甚至有人指出，就連存款破百萬的人也未必是多數，「別說1000萬了，現在30歲存款不到100萬的都大有人在」、「現在的環境只要沒靠關係，基本上30歲存款只有幾十萬不到百萬的一堆」，也釣出一些同年齡層的網友分享自己的資產現況：「我32都還沒有100萬呢」、「31歲，帳戶45000」、「我29戶頭連10萬都沒有，別說100萬了」

還有網友分析，一般人要在31歲達到千萬存款的可能經過：「31歲扣掉當完兵找工作，23工作到31歲，工作8年要存1000萬的話，相當於一年存125萬，存款125萬再加上生活成本，一畢業年薪大概要200萬才可以31歲存到1000萬，你覺得有可能嗎？薪資中位數才多少？除非畢業就買個10幾張台積電，成本120放到現在」認為按照一般人的情況不太可能達到。

▼有網友分析，若要達到「31歲存款千萬」的標準，一開始工作的年薪就要超過125萬，這樣的收入明顯並非大眾常態。（示意圖／取自pixabay）

也有網友認為原PO不用太在意該名親戚的說法，認為對方這樣問的出發點恐怕不良善：「假發問真貶低，這種人超多，遠離就好」、「他不是來做客的，他是來炫耀的」、「就是在耍優越的老人」，還有人提醒原PO，生活的重點不是比較存款多少，活得快樂比較重要：「31歲身上有1千萬，先不看八大和科技業菁英，也不看房跟車業務，真的很少人身上有。 至少我身邊有95%的工程師都沒有。 但我覺得沒必要理會，人生過得快樂圓滿比你能賺多少重要！ 我很多朋友在服務業，月薪3萬，但過的比我們年薪破百的工程師快樂，心態才是最重要的」、「不要被奇怪的人和奇怪的觀念影響了」。

（封面圖／東森新聞資料照）

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