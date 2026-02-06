親戚小孩紅包發到幾歲較合適？大票人點1時段

親戚小孩紅包包到幾歲較為合適？網友給答案。示意圖／鏡報

農曆春節倒數一週，隨著年終獎金跟著發放，許多人紛紛計畫紅包事宜，其中一名網友在社群發文詢問，給親戚小孩的紅包，什麼時候才會停止發放？一票網友表示，成年、工作後就能停止，也有人包到結婚生子，甚至笑說「沒有停，只會一直發」，引發討論。

一名網友在社群發問，過年快到了要準備發放紅包，不過「大家都是什麼時候停止發紅包給姪子姪女？」好奇到成年、開始工作，抑或是結婚較為合適；貼文一出，大票網友表示，當「出社會工作」，已有工作能力時，就能停止包紅包，也有網友分享自己大學畢業後就沒有再收過紅包。

一派網友則分享，自己屬於不婚、不生派別，因此會一直包到姪子姪女結婚、生小孩，或是「換她們包給我們」、「日子比我爽的時候」，同時開玩笑道「包到自己沒錢為止」、「沒有停，只會一直發」，反之則「不用發，他爸媽太有錢了」，或是「跟他們媽媽不好之後」。

也有網友分享，「我一直領到30多歲，外婆過世後才沒有」、「我到現在小孩都10歲了，還在收我阿姨跟舅舅們給的紅包耶」引發網友羨慕；不過包紅包的核心在於祝福與與心意，因此是否持續發放，仍應視個人感受及家庭共識，並無特定年齡、身分等相關規定。



