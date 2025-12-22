親戚提「月給5萬一起住」 該答應嗎？網點出「1事」：細思極恐！

記者施春美／台北報導

有網友詢問，其一位親戚想分租一房間、要求三餐，月給5萬元，他疑惑是否合理。（示意圖／翻攝自unsplash）

人口高齡化日趨嚴重，許多單身者開始擔心老後的生活。有民眾在社群平台表示，他的一位公務員親戚將退休，想分租一房間，但要吃三餐，月給5萬元，「我該答應他嗎？」該文引發眾人討論。有網友表示，若該親戚日後付不出5萬，原PO恐怕不好意思趕走親戚，「真是細思極恐啊！」

一名網友在Threads上表示，他自己獨居，有自用住宅及空房，日前一位親戚表達想分租一間房的需求，月租5萬元。該親戚是公務員，明年將退休，目前身體健康、不菸不酒，退休後有穩定的月退俸。不過，該親戚還須原PO提供三餐。原PO疑惑，他是否該答應該親戚的請求。

該則貼文引發網友熱烈討論。有網友表示，若親戚可月付5萬元，應去住老人村，否則原PO將是其看謢。另有網友表示，若親戚之後付不出5萬元，原PO恐怕不好意思趕走親戚，「請神容易送神難！」另一位網友直言，「目前健康不保證未來也健康，人一旦衰老速度很快的！我自己是老年人很清楚的。」

針對多位網友的建議，原PO表示，他自己獨居在自有住宅，該親戚在外租屋，應該也是希望老後有個安心的住處。原PO並感嘆表示，身邊很多獨居的單身親友漸漸步入退休階段，問題逐漸浮現，例如緊急聯絡人要寫誰？大家應該如果規劃自己的晚年？

