親戚聊投資開口酸：31歲了連1000萬都沒有！他傻眼發問：很廢嗎？

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有民眾發文詢問「31歲沒有1000萬」是正常的嗎？引發網友熱議。（示意圖／資料照）

出社會工作能累積多少財富，一直是許多家庭聚餐時的熱議話題，近日有民眾分享，親戚上門作客時，聊到投資話題，開口就問「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間傻眼，只能開玩笑回答，沒有千萬現金，但名下房產超過2000萬。事後民眾好奇發問，「31歲沒有1000萬是正常的嗎？還是自己太廢」，文章曝光引發熱議，許多網友直言「別說1000萬，存款不到100萬的都大有人在」。

原PO在社群論壇Dcard發文，表示上個月親戚到家中作客，大家天南地北亂聊，最後聊到股市投資，對方脫口說出「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」原PO當場傻眼，只能開玩笑回說，沒有千萬現金，但名下有超過2000萬的房子等資產。但親戚這番言論，也讓他好奇「31歲沒有1000萬」是正常的嗎？

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文章曝光引發熱議，網友直言原PO的家族應該是異類，一般人家裡沒有資源、沒有教育機會、沒有任何托舉，普通大學畢業月薪3到4萬，不吃不喝到31歲也很難有1000萬。

還有網友計算，31歲扣掉當完兵找工作，23歲到31歲有8年。8年要存1000萬，1年得存125萬，125萬加生活成本，一畢業年薪大概要200萬，才可能在31歲存到1000萬。網友質疑有可能嗎？薪資中位數才多少？直言除非畢業就買個10幾張台積電，從成本120放到現在。更有網友直接點出關鍵，「這些人都是靠爸媽，卻裝作沒爸媽」。

對此，原PO也坦承聊資產的親戚是爺爺奶奶或外公外婆的親戚，都是做生意的，只有他爺爺是公務員。到了原PO這一輩，好像只有他是工薪階級，雖然沒什麼資源，但還能在26歲買透天厝自住，其他遠房同輩很多已經開始接班，或利用父母的資源創業了。



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