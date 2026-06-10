親戚酸「31歲了連1000萬都沒有」 他傻眼：很廢嗎？
一名男子日前在社群表示，上個月有親戚到家中作客，聊到投資話題時，親戚突然問他，「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間傻眼，只能開玩笑帶過。原PO好奇，31歲沒有1000萬是正常的，還是他真的太廢？話題掀起熱議，一票人直言，「別說1000萬，30歲存款不到100萬的大有人在。」
原PO日前在Dcard發文表示，上個月親戚到家中作客，大家天南地北亂聊，聊了生意、股票、投資等，沒想到親戚脫口說出「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」
原PO一聽瞬間變臉，只能開玩笑回說，「1000萬現金是沒有，不過房子和其他資產倒是超過2000萬。」原PO好奇詢問，「想調查看看，31歲沒有1000萬，是我自己太廢還是其實是正常的？」
貼文曝光引發討論，有網友分析，31歲扣掉當兵時間，大約工作8年，8年存1000萬，平均一年要存125萬，「一畢業年薪大概200萬就可以在31歲有1000萬，你覺得有可能嗎？」
大家紛紛留言，「一般人家裡沒有資源，普通大學畢業月薪約3至4萬，不吃不喝到31歲也很難有1000萬」、「別說1000萬了，現在30歲存款不到100萬的大有人在。」也有網友直言，原PO的親戚根本是假發問、真貶低，「這種人超多，遠離就好。」
更多中時新聞網報導
NBA》斑馬斷尼克13連勝 川普觀賽遭狂噓
股利補貼健保 民團指財源不穩
King Gnu喊「You are my special」聲震小巨蛋
其他人也在看
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
美伊衝突升溫！川普怒轟伊朗「光說不練」：將讓他們付出代價
美國與伊朗爆發新一波軍事衝突，雙方在荷姆茲海峽與中東多處基地展開報復性空襲。美國總統川普隨後在社群媒體發文，痛批伊朗在談判中拖延時間，直言對方「光說不練」，並警告伊朗將為此付出慘痛代價。
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
親戚聊投資開口酸：31歲了連1000萬都沒有！他傻眼發問：很廢嗎？
出社會工作能累積多少財富，一直是許多家庭聚餐時的熱議話題，近日有民眾分享，親戚上門作客時，聊到投資話題，開口就問「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間傻眼，只能開玩笑回答，沒有千萬現金，但名下房產超過2000萬。事後民眾好奇發問，「31歲沒有1000萬是正常的嗎？還是自己太廢」，文章曝光引發熱議，許多網友直言「別說1000萬，存款不到100萬的都大有人在」。
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥張安平：人類不會被取代但怕3件事
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥（1101）董事長張安平今（10）日在 2026董事學會十五週年年會演講，回答AI會不會取代人類？的問題，他說，AI是人類文明有史以來最強大的工具，但問題不是工具本身，而是把AI拿來治國，怕的是人類懶得思考、懶得判斷、懶得擔負責任。最重要知道「什麼事情不該做」。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家
梁佑南表示傅子純性格陽光，幾乎沒有缺點，總是把歡笑帶給身邊的每個人，也會鼓勵演藝圈後輩，「他不喜歡麻煩別人，這是他最大的缺點。」並透露女兒方琦是傅子純的粉絲，傅子純曾在她帶方琦探班時開玩笑說：「妳女兒喜歡我？她眼睛有問題喔！」但仍大方接受方琦的合照。
TPBL》最大贏家！高錦瑋包辦MVP等3大獎 自認還可以更好：還沒準備好拿這個獎
TPBL年度頒獎典禮今天（10日）登場，桃園台啤永豐雲豹後衛「小高」高錦瑋成為最大贏家，一舉抱回年度
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
爆紅「鵝腿阿姨」翻車？本人認了賣鴨腿 昔赴北大談生意經：做良心活
綜合陸媒報導，根據網傳截圖，「鵝腿阿姨」在團購群中表示，未來將於商品資訊中清楚標示原料為鴨腿，若消費者介意可選擇不下單。她強調，「鵝腿阿姨」這個名稱已使用10多年，並不存在欺詐行為。媒體致電團購平台聯絡電話查證時，「鵝腿阿姨」本人接聽後將電話轉交家人。對方...
世足經典》梅西圓夢之戰 阿根廷PK後高捧大力神盃
上屆2022世界盃決賽，足壇巨星Leo Messi（梅西）率領阿根廷，迎戰由新生代球王Kylian Mbappé領軍的法國。這場巔峰對決在超過88000名現場觀眾，以及全球數以10億計球迷的注視下展開，兩隊爭奪各自第3座世界盃冠軍，堪稱足球史上最具傳奇色彩的一幕。
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
新北新莊空中垃圾山! 阿伯為研究核能把屋頂滿雜物
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導這畫面實在太驚人！新北市新莊區一處公寓出現「空中垃圾山」，住戶長年把廢棄物往鐵皮加蓋的屋頂丟，甚至丟到隔壁戶的屋頂上，除了環境髒亂常出現蟑螂老鼠外，附近居民也擔心，萬一颱風來雜物被吹落砸傷人，或是釀成大火。記者找到這名堆積物品的阿伯，但他卻說，自己是因為要研究核能。