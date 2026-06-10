親戚酸「31歲了連1000萬都沒有」 他傻眼：很廢嗎？

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一名男子日前在社群表示，上個月有親戚到家中作客，聊到投資話題時，親戚突然問他，「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間傻眼，只能開玩笑帶過。原PO好奇，31歲沒有1000萬是正常的，還是他真的太廢？話題掀起熱議，一票人直言，「別說1000萬，30歲存款不到100萬的大有人在。」

原PO日前在Dcard發文表示，上個月親戚到家中作客，大家天南地北亂聊，聊了生意、股票、投資等，沒想到親戚脫口說出「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」

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原PO一聽瞬間變臉，只能開玩笑回說，「1000萬現金是沒有，不過房子和其他資產倒是超過2000萬。」原PO好奇詢問，「想調查看看，31歲沒有1000萬，是我自己太廢還是其實是正常的？」

貼文曝光引發討論，有網友分析，31歲扣掉當兵時間，大約工作8年，8年存1000萬，平均一年要存125萬，「一畢業年薪大概200萬就可以在31歲有1000萬，你覺得有可能嗎？」

大家紛紛留言，「一般人家裡沒有資源，普通大學畢業月薪約3至4萬，不吃不喝到31歲也很難有1000萬」、「別說1000萬了，現在30歲存款不到100萬的大有人在。」也有網友直言，原PO的親戚根本是假發問、真貶低，「這種人超多，遠離就好。」

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