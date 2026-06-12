親戚酸31歲連1000萬都沒有！他曝「總資產」傻眼：真的很廢嗎？
家族之中難免會出現愛比較的親戚，有網友抱怨，上個月有親戚來家做客，聊到投資話題時，竟脫口說出「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」不得已下只好說出自己的總資產，讓他傻眼詢問「是自己太廢嗎？」，貼文曝光掀起網友熱議。
一名男網友在Dcard以「有人31歲身上沒有1000萬的嗎？」為題發文，他表示，親戚來家裡作客時，一群人天南地北地聊天，話題還擴及到生意、股市、投資。其中一名親戚突然詢問「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧」，嚇得他不知道該怎麼回答。
原PO指出，傻眼之際，只好開玩笑回應對方，自己雖然沒有1000萬現金，「不過房子等名下資產，倒是超過2000萬」，不過親戚的這番話也讓他陷入沉思，「是我自己太廢，31歲沒有1000萬？ 還是其實31歲沒有1000萬是正常的？」
貼文曝光掀起網友熱議，紛紛表示「別說1000萬了，現在30歲存款不到100萬的都大有人在」、「如果大部分的人31歲都有一千萬資產，那市面上80%的工作都不會有人想做」、「他不是來做客的，他是來炫耀的」、「我41歲有2億，失意跟回憶」。
也有人說，「我32都還沒有100萬呢」、「就是在耍優越的老人」、「我連10萬現金都沒有」、「現在的環境只要沒靠關係基本上30歲存款只有幾十萬不到百萬的一堆」、「吐血了都沒那麼多錢」、「親戚隨便一句話就能讓你懷疑自己啊？ 這親戚對你來說這麼重要嗎？」
一名網友也直言，一般人家裡沒有資源、沒有教育機會，普通大學畢業月薪頂多3、4萬，「不吃不喝到31歲也很難有1000萬」。
更多鏡報報導
14歲少女碼頭拍美照踩空落水亡 岸邊同伴喝奶茶「嘻笑旁觀」超冷血
又是毒駕？28歲男載4童拒檢高速逃逸 4月嬰慘遭拋飛車外
高雄漫畫咖啡廳拒收「這類客人」遭留負評 一票網反挺：做得好
買手搖飲隨口一問竟引發魔幻數學題！店員「神回應」讓他大失眠 內行揭糖機真相...網全傻眼
其他人也在看
伊朗再拋震撼彈！外長：荷莫茲海峽與阿曼共管 通行「不會免費」
美國與伊朗傳出即將簽署停戰協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢備受關注，伊朗外交部長12日表示，伊朗將與阿曼政府共同發布有關未來管理荷莫茲海峽的重要聲明，而通行「不會免費」。
蔣萬安突喊廢監察院「背後有高人」？沈富雄眼睛一亮、林濁水要民進黨做一事
監察院現任監察委員（監委）任期將於7月31日屆滿，副總統蕭美琴11日公布29名監委提名人選，名單中包含前國民黨立委廖婉汝，以及被視為「侯家軍」的前新北市副市長謝政達，藍營是否「放行」引發討論；但台北市長蔣萬安12日在臉書開出第一槍，呼籲在野否決名單。對此，前立委沈富雄12日在《少康戰情室》節目中分析，蔣萬安背後可能有高人指點，若真如此，應予以重用。2「自己人......
無腦買0050賺爆！他眼紅改押這檔「一週蒸發76萬」 網搖頭：All in追高真的很嗨
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台股近期劇烈震盪，不少投資人也被行情洗到心情大起大落。一名網友日前在Dcard發文表示，看到身邊朋友「無腦買0050」都...
影／辛龍帶女兒渡假見有大秀衝上台狂唱 陳美鳳嚇呆：我怎跟老闆領錢
【緯來新聞網】陳美鳳近日帶著陳謙文擔任「麗星郵輪探索星號」海上大秀嘉賓，沒料到辛龍竟是船上遊客，找上
「武安侯」確定參加海峽論壇！張凌赫料出席開幕式文藝活動
大陸男神張凌赫憑藉夯劇《逐玉》在台擄獲大批粉絲，陸網昨日瘋傳他將出席海峽論壇，還被拍到深夜抵達廈門，今日上午福建台辦證實張凌赫將參加第十八屆海峽論壇相關活動。
「我不喜歡這年紀」川普80歲前自爆心聲
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普14日就要滿80歲，白宮這幾天明顯卡緊馬達，用一連串高密度行程展示「我還很行」——但《華爾街日報》也直接點破，這些畫面同時意外曝露了一位即將80歲的人，身體該有的...
腎病用藥「克裏美淨」製程酒精超標！食藥署急回收138萬錠
又有藥品回收訊息。衛福部食藥署發布回收警訊，針對慢性腎臟病患者用於協助排除尿毒的「"吳羽"克裏美淨速崩錠500毫克」，原廠通知製程中殘留溶劑（乙醇）檢驗方法有偏差，部分批號可能有酒精殘留含量超出規格情形，啟動預防性回收，影響共計2批號、售出138萬餘錠。（記者：簡浩正）
澎湖東引指揮部驚傳軍官自傷！同袍緊急CPR搶命 醫療專機清晨送三總
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導國軍外島今（13）日凌晨傳出疑似輕生事件。陸軍東引地區指揮部一名黃姓軍官在營區內疑自傷，同袍發現異狀後立即通報並展開...
何篤霖主持24年被一通電話換掉！康康不忍發聲了 鬆口「合約內幕」
主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬，以及節目班底吳俊宏、陳怡婷、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳申梅、沈建豪等深入萬華街頭，即使天空不作美，仍澆不息藝人的活力與熱情。蔡維歆
酸爆民進黨！殷瑋合體太座「殷葉答」 網歪樓讚：殷太好漂亮
綠委沈伯洋挑戰現任台北市長蔣萬安，近日民進黨和其側翼猛打「殷瑋答」，指蔣萬安備詢時看平板，其實都是市府發言人殷瑋在答詢。面對民進黨和綠營側翼的攻擊，殷瑋也正面迎擊，在其YT頻道開設「殷瑋答」節目，昨特別邀請太太葉乃瑜來當來賓，節目叫「殷葉答」，引發網友討論，許多網友更大讚殷太好漂亮。
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。
醫生爸出手拆散「差13歲叔姪戀」 台8女星崩潰：我會嫁不出去
女星徐千京近幾年在八點檔表現亮眼，讓觀眾印象深刻，而她父親是婦產科知名醫生兼電子公司董事，兄姊也都是醫生，家世背景相當驚人，至於感情方面，徐千京透露與相差13歲的男友交往7年，不過戀情因為父親反對無疾而終，目前已單身兩年。蔡佩伶報導
藍白蠻橫強過「高虹安條款」！黃國昌竟跳腳罵民進黨「混淆視聽」
即時中心／陳奕劭報導立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣民眾黨主席黃國昌今（13）日回應，修法是基於保證人民的參政權，以及比例原則下所推動的必要改革，民進黨刻意冠上高虹安條款，對新竹市長高虹安非常不公平。台灣民眾黨創黨主席柯文哲則認為，提案符合邏輯。
鄭麗文訪美吃癟！學者酸「酒喝太多」妄想親中又親美：看破手腳
國民黨主席鄭麗文訪美期間，原訂拜會白宮國安會官員卻遭取消，經濟學家吳嘉隆對此重砲批評。吳嘉隆指出，鄭麗文企圖同時親共又親美，甚至想藉此拉抬2028總統大選身價，結果被美方視為「中共在台代理人」而自取其辱。他強調在美中對抗下，政治人物應堅定捍衛台灣利益，否則難獲美方信任。此事件不僅引發外交立場質疑，更可能衝擊國民黨在選民心中的認同感。
他嘆「餐後靠椅子」現在很少看到 網：很多基本禮儀都消失了
有網友日前於Threads發文分享，他最近觀察發現，現在很少人在餐廳用完餐，會順手把椅子靠上再離開，「如果會這麼做的，我想這個人的為人品行一定不會太差。」貼文曝光後，吸引超過5.8萬人按讚，許多鄉民紛紛在底下留言，「我會順手靠攏，習慣了，加上不想造成其他人不便，其...
王柏傑、柯佳嬿分手16年罕同框！昔戀情真相曝光
娛樂中心／劉詩婕報導出演《九降風》的演員王柏傑在昨（12）日於Instagram上分享赴美進修期間的團體合照。原本只是記錄學習旅程的日常貼文，卻被眼尖網友發現照片中竟出現昔日女友柯佳嬿的身影。分手16年後，兩人罕見同框，立刻勾起不少粉絲對過往戀情的回憶，也讓相關話題迅速在網路上延燒，引發熱烈討論。
民進黨澎湖布局底定？陳光復妻吳淑瑾「代夫出征」：下週三接受徵召
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導澎湖縣長陳光復因重摔受傷，難以參選連任，外界矚目是否由其妻吳淑瑾「代夫出征」。吳淑瑾今（13）日鬆口「準備好了」，待...
台股重挫元凶是「外資砍台積電、聯發科」？ 網不買單狂酸：含淚高割韭菜
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導近期台股自高檔回落，引發市場對修正原因的各種討論，不少分析也將焦點放在AI概念股與權值股身上。近日，有網友發文分...
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...