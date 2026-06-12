親戚酸31歲連1000萬都沒有！他曝「總資產」傻眼：真的很廢嗎？

一名網友詢問「31歲沒有1000萬很廢嗎」掀起熱議。示意圖／攝影陳儷文

家族之中難免會出現愛比較的親戚，有網友抱怨，上個月有親戚來家做客，聊到投資話題時，竟脫口說出「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」不得已下只好說出自己的總資產，讓他傻眼詢問「是自己太廢嗎？」，貼文曝光掀起網友熱議。

一名男網友在Dcard以「有人31歲身上沒有1000萬的嗎？」為題發文，他表示，親戚來家裡作客時，一群人天南地北地聊天，話題還擴及到生意、股市、投資。其中一名親戚突然詢問「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧」，嚇得他不知道該怎麼回答。

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原PO指出，傻眼之際，只好開玩笑回應對方，自己雖然沒有1000萬現金，「不過房子等名下資產，倒是超過2000萬」，不過親戚的這番話也讓他陷入沉思，「是我自己太廢，31歲沒有1000萬？ 還是其實31歲沒有1000萬是正常的？」

貼文曝光掀起網友熱議，紛紛表示「別說1000萬了，現在30歲存款不到100萬的都大有人在」、「如果大部分的人31歲都有一千萬資產，那市面上80%的工作都不會有人想做」、「他不是來做客的，他是來炫耀的」、「我41歲有2億，失意跟回憶」。

也有人說，「我32都還沒有100萬呢」、「就是在耍優越的老人」、「我連10萬現金都沒有」、「現在的環境只要沒靠關係基本上30歲存款只有幾十萬不到百萬的一堆」、「吐血了都沒那麼多錢」、「親戚隨便一句話就能讓你懷疑自己啊？ 這親戚對你來說這麼重要嗎？」

一名網友也直言，一般人家裡沒有資源、沒有教育機會，普通大學畢業月薪頂多3、4萬，「不吃不喝到31歲也很難有1000萬」。



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