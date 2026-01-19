親戚長輩關心攻勢太猛烈 靠「開心果」化解尷尬 網傳一句話hold全場

AI生成示意。（圖/業者提供）

【記者廖妙茜/綜合報導】農曆新年將至，雖然家人團聚是許多人最期待的時刻，但年節聊天往往成為一場無聲壓力考驗。從「工作還順利嗎？」「年終拿多少？」「什麼時候結婚？」到「怎麼還不買房？」等親戚提問，被網友笑稱是「過年靈魂拷問四連擊」。不少民眾在社群上表示，每逢佳節總怕「說錯話」成為焦點，也讓團圓飯桌成為最尷尬的社交舞台。

面對這些高強度的親戚問候挑戰，近日網路上流傳出一項輕鬆應對的「解圍妙招」。由於開心果裂殼狀似「開口笑」，象徵笑口常開、好運滿滿，再加上剝開果殼時那幾秒專注的動作，恰好為對話緩衝出幽默空間。網友笑說：「開心果是過年最自然的避彈夾，聽到敏感問題時就伸手拿一顆剝來吃，根本神救援。」有人甚至表示，當桌上多一盤開心果，氣氛就會柔和許多，談話自然轉輕鬆。

除此之外，「亂回」的風潮也成了近來春節話題的一部分。許多年輕族群在社群上分享，用「開心果語彙」打造出一套神回覆SOP，讓被問爆的時刻多了一點幽默。

例如被問工作時，回「履歷很安心」；被問年終時，說「今年錢包很飽滿」；甚至面對催婚問題，也能淡定笑回：「美好的事物要堅持，緣分時候到了，自然開口。」這些充滿巧思的回答被網友形容為「過年神防守對話術」，留言區掀起一片「學起來」的熱烈回應。

心理專家分析，節慶團聚充滿期待與壓力並存的情緒，若能用幽默與象徵性的互動小動作，能有效緩解緊張與尷尬。從「剝開開心果」到「神回覆SOP」，其實都是現代人尋找社交平衡的方式。

許多網友笑稱，今年的過年秘訣只有一句：「少一點拷問，多一點開心，才是真正的團圓味。」

這股「過年說話藝術」也在網路上引發熱烈迴響，知名 YouTuber 阿圓與蔡哥近日不約而同拍片分享實戰經驗。面對長輩最愛問的感情題，阿圓展現高 EQ 的說話智慧，示範如何優雅又不失禮貌地機智應對；蔡哥則發揮最擅長的「招牌諧音梗」，用冷笑話瞬間轉移長輩焦點，讓原本嚴肅的問話氣氛秒變歡樂。兩人的神級反應讓網友看了紛紛留言：「這招真的太強，今年過年回家馬上試試！」