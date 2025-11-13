親手悶死癱瘓50年兒！一審判2年6月 他喊話：建請總統特赦

台北市一名80歲劉姓老婦照料全身癱瘓的腦麻兒長達50年，不過先前她在身心俱疲的情況下，親手將兒子悶死，此案一審判決2年6個月，並建請總統特赦，台師大文學院院長須文蔚同意法院判決，強調法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓「合情、合理、合法」三者合一的道路。

一名80歲的劉姓媽媽，為了照料自己從嬰兒時期就出現因腦膜炎引發小兒麻痺的兒子，辛苦了50年，在這數十年來，母子倆的生活起居全靠劉媽媽，但隨著她年事已高，也擔心自己若先離世，病兒會成為其他親人的負擔，於是她在2023年5月11日下午，決定親手送兒子上路，用手巾摀住兒子口鼻後，用膠帶層層纏繞，兒子也因此窒息身亡，而她在犯案之後，也馬上請人報警，向警方坦承罪刑。

針對此案，法院一審判決2年6個月並建請總統特赦，全案仍在二審上訴中。

台師大文學院院長須文蔚認為，法官在審理時一定經歷了無比的掙扎，他說：「這份判決，如同在冰冷的法條上淌下一滴溫熱的淚水。」

三位法官指出，劉婦「前無刑案犯罪紀錄」、「過往品行應屬尚可」，且親屬均表示諒解及同情，懇請法院從輕量刑，須文蔚認為，這份判決書，不再僅是法律的文書，更是對一位竭盡所能的母親的人道悲憫；他也提到，考量劉婦的情況，犯行源於「極其特殊而複雜之動機」，難以想像她會對他人再犯殺人或傷害罪。

須文蔚表示，法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓「合情、合理、合法」三者合一的道路，她說：「劉媽媽的案件，不是一起簡單的「殺人案」，而是五十年沉重照護下，一個家庭的無聲崩潰，這份絕望，已遠超個體的負荷，成為整個社會必須正視的集體困境，期待國家真正建立安全網，接住每一個絕望的照顧者。」

