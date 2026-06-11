親手把智障妻「送進妓院」下海賺6000萬 渣爆男被法官這樣判
韓國日前發生一起性剝削案件，一名20多歲的男子涉嫌利用妻子患有重度智能障礙、缺乏健全狀況判斷能力，在長達3年的時間裡，逼迫妻子前往性交易場所以及酒店陪酒，出賣身體賺皮肉錢。這些年裡，妻子總共賺了約6000萬韓元（約新台幣140萬元），錢全部被男子拿走，事件爆發之後男子被法庭審判，判決近日出爐。
據韓國NAVER新聞報導，A先生與身患重度智能障礙的妻子結婚，婚後並未履行夫妻間互相扶持與照顧的義務，反而將妻子當作牟利工具。在過去的3年裡，他持續強迫妻子前往各類性交易場所與酒店工作。期間，妻子所獲得的所有收入，全被A先生強行拿走，累計金額高達6000萬韓元。
負責審理此案的首爾南地方法院法官在判決時指出，被害人身為重度智能障礙者，對於現實環境與自身處境的判斷能力明顯不足，屬於社會上極度需要格外保護與關懷的弱勢群體。
判決書並提到，A先生出跟妻子說：「既然妳喜歡唱歌，那就去KTV陪酒。」智障的妻子在這3年間曾經6度被性侵，並且曾經懷孕過，還接受過流產手術，但A先生在妻子手術過後，不但沒讓她休養，還逼她馬上就要繼續接客賺錢。
A先生因違反《身心障礙者福利法》及《家庭暴力犯罪處罰法》被起訴，出庭時辯稱「妻子自願性交易」，不是自己強迫她的，但法官審酌被害妻子的精神狀態、兩人的夫妻關係以及家庭的經濟結構後，不採信A先生的說法。
法官最後認定，A先生的行為不僅構成嚴重的家庭暴力，更是對身心障礙人士的殘忍剝削與精神虐待。10日判決出爐，法官考量到A先生是初犯，所以只判他有期徒刑2年，同時對他下達「限制於身心障礙者相關機構就業5年」的附加命令。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
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