親手投票淘汰隊友！ 陳庭妮哽咽、鍾欣凌當場落淚

鍾欣凌主持的《星廚之戰》23日將播出最新一集，延續上週「團體賽」賽制，再度迎來殘酷淘汰環節。不同於以往由評審決定，這次竟改由選手親手投票淘汰隊友，現場氣氛瞬間跌至谷底，壓力飆升。面對必須做出「生死抉擇」的艱難任務，主廚與廚助們各個面露難色，陳庭妮紅著眼眶嘟嘴直喊：「我不知道啦！好難。」就連鍾欣凌在公布名單時也當場落淚。

主持人鍾欣凌在公布淘汰名單時難忍激動（圖／華視）

回顧上週激烈的「團體賽」，兩大戰隊肩負在限時180分鐘內完成四道料理的艱鉅任務，而製作單位更在最後關頭加碼第五道甜點，讓兩隊措手不及。在備戰緊繃、時間倒數之際，胡宇威卻上演爆笑的「甜蜜間諜」橋段！他悄悄潛入妻子陳庭妮所在隊伍後方，偷聽菜品介紹，還幽默稱讚：「好棒喔！」

陳庭妮發現老公偷偷跑來「敵營」，又驚又氣又好笑，立刻送上一記「愛的拳頭」，嬌嗔說：「你怎麼可以來我們這邊！」最後更揮手把他「趕走」：「OK不要來干擾我們！謝謝送客！」這對敵對夫妻的逗趣互動，讓現場笑聲不斷。

陳庭妮紅著眼眶嘟嘴直呼「淘汰隊友好難」（圖／華視）

在團體賽尾聲，兩隊好不容易完成所有料理，準備端上最後一道甜點時，竟忍不住在評審背後互相「叫囂」！安心亞看到對手的芋頭西米露，立刻笑說：「芋頭不行耶！芋頭必須死！」沒想到陳庭妮也不甘示弱，吐舌回應：「關你什麼事！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導