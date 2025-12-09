親手拍下「遭性侵3分鐘」過程 15歲少女淚訴遭2難民拖走！律師：證據畫面極度駭人

受害女子當時勇敢地用手機錄下犯行，讓律師形容內容「極度駭人」，若公開恐怕引發社會公憤。，示意圖。（翻攝自photoAC）

有2名赴英國尋求庇護的阿富汗、以色列青少年，竟在當地犯下性侵惡行，受害女子當時勇敢地用手機錄下犯行，讓律師形容內容「極度駭人」，若公開恐怕引發社會公憤。

綜合外媒體報導，17歲的賈漢澤布（Jan Jahanzeb）與尼亞澤（Israr Niazal）是赴英國尋求庇護的阿富汗、以色列的青少年，卻沒想到今年5月中旬，在利明頓溫泉鎮的公園內犯案。當時15歲受害少女與朋友在附近聚會，2名嫌犯主動搭訕後，以散步為由將她帶離現場進而侵犯，期間少女將一切錄下。

據約3分鐘的影片顯示，少女被拖走時，不斷哭喊「你們要強暴我」「救命」，並苦苦哀求不要被帶到公園，事後少女向路人求助，隨即被送往警局採集關鍵證據，當局也迅速透過受害者拍下的影片與照片展開調查，逮捕2名嫌犯。據了解，2名嫌犯幾個月前才搭乘小船抵達英國，犯案時還住在政府提供的住所。

為此，偵查總督察霍布斯（Richard Hobbs）讚揚受害者的勇氣，強調「賈漢澤布和尼亞澤刻意接近受害者，意圖性侵，他們的刑期反映罪行嚴重性。」律師雷德克里夫（Joshua Radcliffe）也坦言，受害者拍下的畫面極度駭人，「我相信若大眾看到這段影片會引發混亂」。

對此，法官德貝托達諾（Sylvia de Bertodano）最終分別判2凶嫌判處9年10個月及10年8個月徒刑，也痛批2人「背叛了真正難民的利益」，應感到「深刻且持久的羞恥」，同時將他們終身列入性犯罪者名冊，並面臨無限期禁制令約束。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

