親手掐死102歲失智母！71歲婦絕望自首：再也承受不住了

日本一名71歲的女子親手殺死102歲的老母親。示意圖／翻攝自Pixabay

人倫悲劇！日本一名71歲的女子小峰陽子涉嫌在家殺害高齡102歲的失智母親，她在作案後2小時向警方自首，警方到場時在臥室發現102歲的老母親，身上有勒痕以及刺傷，早已沒有生命跡象，事後小峰陽子因為殺人罪嫌被警方逮捕。

綜合外媒報導，日本一名71歲的女子小峰陽子長期跟102歲的失智母親同住，多年來她獨自負擔照顧工作。小峰陽子在案發前一日到安養機構參觀，並對工作人員表示「我想把她送到養老院。她上廁所太頻繁了，很不方便」。

隔天清晨老母親不小心從床上跌落，小峰陽子因為自己也已經是71歲高齡，再加上長期的背痛問題，無法獨自把老母親扶到床上，於是她報警求助，但是警方卻要求她打給救護車，所幸救護人員抵達後協助小峰陽子把母親搬回床上，並告誡說「這次是特例」。

但是就在救護人員離開後，老母親仍然頻繁的說「我要上廁所」，小峰陽子因此心態崩潰對母親痛下殺手，犯案兩小時後她就打電話報警自首，她表示用繩子勒死失智老母親，還拿廚房的刀刺傷她。警方到場時老母親已經失去生病跡象，小峰陽子自首表示，「我感覺胸口像灌了鉛一樣沉重，絕望至極。我覺得自己再也承受不住了」。

對此，警方問說是不是過去跟老母親有發生矛盾，小峰陽子則說老母親患有失智症，需要不停地去洗手間，但小峰陽子有嚴重的背痛問題，沒辦法帶她去洗手間，而她試圖讓母親穿成人紙尿布，但母親卻因為失智沒辦法做到。小峰陽子坦言，因為覺得照顧得身心俱疲，才會痛下殺手。

檢方認為，小峰陽子在照顧母親的過程中，心想「如果她不在就好了」才會作案。但辯方則說，小峰陽子因為罹患腰痛，照護工作已達到極限，是在壓力、煩腦之下，一時絕望才會犯案。法院後續將會針對小峰陽子的精神狀況、罪責進行審理，但是她目前已經71歲，如果真的被定罪，未來將在牢獄度過人生。



