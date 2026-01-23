親手敲響二十四節令鼓 北斗學子體驗馬來西亞文化魅力

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鼓聲隆隆，震撼人心！彰化縣北斗國小親師生一行在1月21日至25日遠赴馬來西亞檳城，回訪姊妹校明德正校（SJK(C) Min Terk）。此次行程的亮點，是深入體驗被列為馬來西亞國家非物質文化遺產的「二十四節令鼓」。學生們在熱烈的鼓聲中，不只是學習技術，更親身感受鼓樂中傳遞的文化韻律與情感力量。

「二十四節令鼓」由馬來西亞華人獨創，結合傳統二十四節氣、書法與廣東獅鼓的元素，呈現氣候變化的節奏之美。北斗國小的學生們在明德正校師生熱情的指導下，拿起鼓棒，學習將節氣與自然律動轉化為磅?鼓聲。初學者從握棒姿勢、擊鼓角度到呼吸節奏，每個細節都需要精準協作。當咚咚鼓聲整齊劃一響起，學生們的眼睛閃爍著驚喜與成就感，現場氣氛熱烈感人，語言與地域的隔閡在鼓聲中瞬間消融。

北斗國小校長游美雯今（23）日表示，此次交流延續去年11月明德正校師生來訪北斗國小的情誼，象徵兩校合作的深化。她指出：「國際教育不僅是語言學習，更是文化的深度體驗。『二十四節令鼓』展現了馬來西亞華人對文化傳承的堅持，學生在擊鼓中學會紀律、團隊合作，也感受到藝術的力量。」

北斗國小師生赴馬來西亞明德正校，透過二十四節令鼓交流傳承華人文化與深化國際友誼。（北斗國小提供）

除了鼓藝交流，師生們還安排了檳城文化之旅。學生們走訪喬治市世界文化遺產景點，欣賞殖民建築的細膩雕刻、彩色壁畫及歷史街區風情。在當地多元種族的社區中，孩子們親眼看到不同文化的融合生活，也透過互動理解尊重與包容的重要性。

北斗國小學生林同學分享：「第一次打『二十四節令鼓』，感覺好震撼，每個鼓聲都像在說故事，讓我更想了解華人的傳統文化。」另一名學生則表示，能與馬來西亞同學切磋鼓藝，感覺像交了很多新朋友，也發現原來藝術真的可以跨越國界。

此次馬來西亞國際交流活動將於1月25日圓滿落幕。兩校也約定，未來將持續透過線上與實體互訪，讓文化與友情的鼓聲在台馬之間久久迴盪，為教育交流譜寫更多感人的篇章。