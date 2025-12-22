親接見日本自民黨！ 賴清德：努力實現「自由開放的印度太平洋」願景

總統賴清德接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行。

總統賴清德今天（22日）在總統府接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員訪團，對日本首相高市早苗上任以來，多次在國際場合表達對台日友誼的支持，以及對台海和平穩定的重視，代表台灣人民致上誠摯感謝。賴清德強調，台灣與日本共享民主價值，期待雙方持續攜手合作，在國家戰略、區域安全與經濟發展等面向深化夥伴關係，共同推動「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德致詞時回憶，先前曾於政大「安倍晉三研究中心」成立活動與萩生田光一會面，對於此次再度率團來台並在總統府相聚，感到格外有意義。他指出，高市早苗內閣獲得日本社會高度支持，未來勢必在印太區域和平上扮演更重要角色，台日也應把握當前良好情勢，強化在高科技產業、經濟安全與社會韌性等領域的合作。他並直言，民主國家唯有團結互助，才能守護自由民主價值，避免被各個擊破。

廣告 廣告

至於萩生田光一則表示，台灣是日本共享普世價值的重要夥伴，雙邊不僅經貿往來密切，人民交流也十分頻繁。他先對日前台北發生隨機攻擊事件造成的傷亡表達慰問，並提及在APEC期間，高市早苗首相已與台灣領袖代表林信義就經濟與防災合作進行會談。

此外，他也肯定台灣解除日本食品管制、協助福島重建的決定，也指出台積電在熊本投資設廠是台日半導體合作的典範，未來雙方可進一步在AI等新興科技與供應鏈韌性上深化合作，持續鞏固被外界視為「史上最佳」的台日關係。