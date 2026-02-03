親揭台美合作3大戰略方向 賴清德籲立院跨越黨派：依法審查關稅協議

即時中心／梁博超報導

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日上午9時30分舉行記者會，由總統賴清德親自說明台美合作進展與後續推動方向。賴清德提到，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱，進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向。至於立院將審議台美關稅協議，賴清德盼能秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，共同守護這份得來不易的談判成果。

總統府今日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人，說明台美合作進展與後續推動方向。

賴清德致詞時表示，第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」上週在美國華府舉行。這個台美經濟對話機制，是在美國總統川普（Donald Trump）第一任任期內所創立；上週的會議，則是在川普總統第二任期中首度召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

賴清德強調，他要感謝外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫，以及所有投入會議相關工作的同仁，也謝謝美方的支持，讓會議的舉辦圓滿順利。「各位同仁的努力和付出，達成了豐碩的成果，尤其訪美期間，華府受到強烈的冬季風暴襲擊，進入緊急狀態，聯邦政府辦公機構一度關閉，大家辛苦了。」

從第6屆EPPD會議的召開，可以看到台美經濟戰略夥伴關係已經更加深化和緊密，台美這幾年來持續在各領域強化合作交流；賴清德提到，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定台美經貿法制的基礎。

賴清德也表示，在他上任後，執政團隊除繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策；也因此，美國在去（2025）年4月宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局。

「經過九個月的努力，我們已經在上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。」賴清德強調，這樣的成果不僅僅只是關稅數字調降，更確保台灣企業在國際經貿競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。

賴清德點出台美未來合作三大戰略方向

但賴清德直言，關稅談判只是台美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是政府的目標。在台灣EPPD團隊返國後，今天稍早林部長、龔部長再特別向他說明這屆會議的進展；透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱，進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向。

首先是強化「經濟安全」。賴清德表示，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。

在這樣的關鍵時刻，台美在這屆EPPD會議簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾；未來雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

再來是打造「創新經濟」。賴清德認為，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

最後則是發展「繁榮未來」。賴清德指出，這屆EPPD會議的議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。這樣的成果，清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

他要特別強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可；因此，接下來台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

不僅加強對美合作 賴清德：與各國持續深化經貿夥伴關係

「台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係。」賴清德說明，過去這幾年來，台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。台英去年在「提升貿易夥伴關係」架構下，更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。

透過這些協定或協議，台灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於台灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣的經濟進一步升級轉型。賴清德指出，台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界，有實力也有信心，和民主夥伴一起引領下一個世代的繁榮；未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

立院將審議台美關稅協議 賴清德盼跨越黨派藩籬：共同守護得來不易的談判成果

賴清德提到，他也要藉這個機會，再次感謝肩負台灣經濟未來發展使命的第一線談判團隊，「有他們始終在崗位上，不眠不休的努力與付出，我們才能如此大步地向前推進！」經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。「經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界！」

原文出處：快新聞／親揭台美合作3大戰略方向 賴清德籲立院跨越黨派：依法審查關稅協議

