親揭暴瘦真相！吳建豪「二度拍片」搭金曲歌王曬大肌肌

現年47歲男星吳建豪，即將與F4成員「仔仔」周渝民、言承旭合體舉行巡迴演唱會，近日他曬出一張電梯內的自拍照，卻無端掀起暴瘦20公斤風波，引爆健康疑慮問題；昨（3）日他與金曲歌王呂士軒合體拍片，澄清真的只是燈光影響視覺。

呂士軒、吳建豪合體拍短片回應暴瘦傳聞。（圖／翻攝自呂士軒Instagram）

吳建豪昨日在微博上傳影片，澄清身體健康無虞，他在化妝間內以「直男式視角」自拍錄影不停檢視臉部，自嘲喊道：「自拍技術很重要！很明顯我不及格，真的有瘦那麼多嗎？」燈光正常的情況下，他看起來確實沒有先前的電梯自拍照那樣消瘦。

拍了一次影片澄清還不夠，吳建豪再與金曲歌王呂士軒合體拍片澄清，呂士軒在IG發文說：「今天醒來很多人傳訊息給我說，VanNess還好嗎？我這邊統一回覆！」影片中他激動笑問：「誰說的？到底哪裡瘦了？」吳建豪站在後方不停展示壯碩肌肉線條喊道：「What's going on？」呂士軒趁機打廣告，呼籲覺得吳建豪暴瘦的人可以到演唱會現場親自驗證。



