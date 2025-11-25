親揭柯文哲心聲！陳佩琪曝柯對黃國昌真實想法：這一年沒他民眾黨早垮了

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（25）日在民眾黨節目《言之有午》中透露，柯文哲辭職黨主席後，其實早在去年12月，就認為現任主席黃國昌是最能承擔責任的人，更直言「這一年若沒有他民眾黨早就垮了」，強調外界炒作兩個太陽是完全不理解柯文哲的個性。

陳佩琪首度公開柯文哲在北所期間撰寫的筆記內容，並表示柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為「黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選」。當時恰逢農曆年前，民眾黨主席選舉即將展開，還特地將筆記中寫給黃國昌的一些期許影印下來拿給他。

陳佩琪表示，她將柯文哲的訊息拿給黃國昌，並說「這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數」，最終黃國昌以高得票率當選，是不負眾望。

陳佩琪提到，有人稱柯文哲辭黨主席，是把他自己的光環交出去，但柯文哲私下對她說，那是他做過最重要也最正確的決定，「如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」

陳佩琪說，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、執行力，把民眾黨帶出新的氣象，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播與質詢，更對黃國昌有很大的期許與讚美，甚至直言「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」

陳佩琪表示，外界炒作「兩個太陽」，是完全不理解柯文哲的個性，以他亞斯伯格、比較自閉的特質，根本不會去觀察誰跟誰講話比較多，在柯文哲心中，誰當主席就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。

