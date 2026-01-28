親揭「同意陳菊請辭」原因！賴清德曝代理人選：希望菊姐早日康復

即時中心／黃于庭、陳治甬報導

監察院長陳菊2024年底因病休養至今1年多，今（28）日總統府發布總統令，證實她已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。對此，總統賴清德晚間受訪指出，陳菊中風身體不方便，第一時間就提出辭呈；而後來因需要更長時間復健，最近她又提出辭呈，「我勉予同意，希望菊姐能夠早日康復」。

賴清德表示，陳菊是美麗島受刑人，一生為台灣民主奮鬥，令人欽佩，後來她接續擔任國民大會代表、高雄市長、總統府秘書長、監察院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

此外，賴清德也說，不久前陳菊因中風身體不方便，第一時間就提出辭呈，不過當時他認為，如果好好復健的話，有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。

賴清德指出，因為復健需要更長的時間，也基於想讓陳菊專心進行復健工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，希望菊姐能夠早日康復，同時請監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務」。

