親揭F-16「4大殺手」 空軍隊長哽咽：辛柏毅該做的都已經做了

空軍一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，辛柏毅疑彈射跳傘落海下落不明，目前正在全力搜救中。第五聯隊第27隊隊長周明慶上校今天哽咽說，「他（辛柏毅）該做的都已經做了」。

空軍說明，就錄音抄件顯示，（辛柏毅）當時有在原地做盤旋來標定位置，剛好那時候雲層有影響，所以當時他有回報沒有辦法目視到海面狀況，所以持續在原地標定直到到達返場油料。

F-16有4大殺手！ 夜航最容易發生的是「這2個」

周明慶上校說，MMC資料有分好幾級，昨天的飛行路徑已經沒有顯示，所以沒有辦法參考姿態，F-16有4大殺手就是空中相撞空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地，而夜航最容易發生的就是空間迷向與操縱撞地。

周明慶上校指出，空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」，其實辛柏毅昨晚已經知道他空間迷向，也報出來，同時檢查高度表已經下掉，所以最後一道關卡就是彈射跳傘，「他該做的都已經做了」。

盡可能陪伴家屬.... 空軍隊長：辛柏毅一輩子的夢想是去冰島、芬蘭

周明慶指出，遭遇緊急處置有3個原則，保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地，上述的辛柏毅都有做，「我們現在只能盡可能的陪伴家屬，這是一條很長的路，然後盡速搜救」。

周明慶表示，辛柏毅是一個很優秀的隊員，飛行也很穩定，相信大家也知道他是剛度完蜜月回來，飛行員真的很辛苦，他是去年5月登記結婚。周明慶說，辛柏毅平常跟隊員相處也是很融洽，「今天早上跟他老婆見面，去冰島、芬蘭是他一輩子的夢想」。

