親暱喊小三「傻老婆」！陸男不倫對話被車載電話錄下 元配獲賠百萬

大陸內蒙古烏海市一名已婚大貨車駕駛，與一名女子婚外情多年，他親密喊對方「傻老婆」被車載電話錄下，成為不倫重要證據，法院判決小三須返還男子贈與的51萬人民幣（約231萬台幣）並支付利息給元配。

路男與小三通話被車載電話錄下。（示意圖／Pexels）

綜合陸媒報導，這名王姓男子於2000年結婚，2016年至2024年間，他與年長8歲的劉女發展地下情，並有多次金錢往來，並在5月20日、2月14日等具特殊意義的日期，轉帳「52」、「520」等金額示愛，遭原配發現提告。

案件關鍵證據之一是車載電話錄音，法院認定，錄音中雙方對話語境與語氣明顯超出一般朋友關係，可清楚聽見王男稱呼劉女為「老婆」、「傻老婆」等，錄音也證實是王男本人。

此外，王某還親筆簽署《保證書》給妻子，坦承與劉女「男女不正當關係已有十幾年」，並承諾斷絕往來、回歸家庭。經統計，王男向劉女轉帳金額達125萬人民幣（約562萬台幣）。

一審法院判決劉女必須全額返還，但劉女不服提出上訴，二審法院認定，其中74萬元人民幣（約333萬台幣）是劉女自己的錢，因此改判她返還其餘51萬元人民幣，並支付利息，全案定讞。

