親曝了解中國經濟「對台的助益」 蔡英文：任何執政者都不能迴避經濟議題

蔡英文表示，任何執政者都不能迴避經濟議題。（本刊資料照）

前總統蔡英文今（21）日發文談及經濟相關議題，她認為，任何執政的人，都不能迴避經濟發展的議題，經濟是經世濟民，是人民所欲，除了台灣外，世界也關注中國的經濟問題，「了解中國經濟的發展現況，不僅是對台灣自身發展的提醒，也讓我們在未來制定經濟政策的討論，能有更理性的對話和思考」。

「任何執政的人，都不能迴避經濟發展的議題，經濟是經世濟民，是人民所欲」，蔡英文指出，過去台灣的經濟發展，是以全球專業代工為核心的「台灣模式」持續60年，儘管各國都想要複製「台灣模式」，但是台灣維持供應鏈的全球主導地位，還有一個重要的關鍵，就是客戶對台廠的信任、世界對台灣的信任。

廣告 廣告

蔡英文表示，2016年當總統後，全世界也正面臨全球供應鏈重組的變化，他們以務實的態度，加強台灣的基礎建設、國家的競爭力，也沒有忘記維護信任關係，站在過去成功經驗的基礎上，布局全球，與民主夥伴持續建立信任，讓「台灣模式」進化發功，才能在AI時代中，以實力保護台灣。

除了台灣的經濟發展，蔡英文相信，全世界也同樣關注中國的經濟發展，中國是全球第二大經濟體，占全球GDP 18%。中國經濟若出現問題，不只影響中國內部的安定，及14億人口的生計，也會影響全球的經濟，甚至是全世界的和平、穩定，「了解中國經濟的發展現況，不僅是對台灣自身發展的提醒，也讓我們在未來制定經濟政策的討論，能有更理性的對話和思考」。

更多鏡週刊報導

無所畏懼！沈伯洋前往荷蘭拚外交 范雲喊：我們繼續一起為台灣奮戰

注意！普發1萬郵局領現11/24啟動 首週依身分證尾數分流「步驟一次看」

傻眼！男子騎YouBike妨礙公車停靠被按喇叭 與司機當街怒演街頭快打