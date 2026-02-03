親曝台美經濟繁榮夥伴對話成果！賴清德揭三大戰略方向

總統賴清德今（3）日主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，賴清德指出，第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）上週在華府舉行，透過議程台美未來合作可歸納為「強化經濟安全」、「打造創新經濟」、「發展繁榮未來」三大戰略方向；執政團隊也將以「深化台美經貿」、「建立科技多元布局」為兩大目標，並期盼後續立法院審議台美關稅協議時，秉持專業、依法審查。

賴清德指出，「台美經濟繁榮夥伴對話」機制是在美國總統川普（Donald Trump）第一任期內創立，這次則是川普第二任期首次召開，且為2020年首屆以來，雙方主談人首度實體面對面對談。

賴清德表示，這幾年台灣與美國持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，他形容是1979年以來台美結構最完整的貿易協定，首批協定已在前年生效，奠定台美經貿法制基礎。他指出，上任後執政團隊除持續推進下一輪談判，也密切關注美國經貿政策變化。

賴清德說，在美方去年4月宣布新關稅政策後，府院團隊與第一線談判成員以「全程掌握、全員投入、全盤兼顧、全力以赴」因應，並在上個月完成台美對等關稅談判。他說，這不僅是關稅數字調降，也確保台灣企業在國際競爭中與主要對手站在平等立足點上。不過，賴清德表示，關稅談判只是台美合作的一部分，仍須透過交流對話擴大成果、持續加深經濟戰略夥伴關係。

EPPD落幕 賴清德曝台美未來合作的「三大戰略方向」

賴清德指出，透過本次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。賴清德說，從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的「強化經濟安全」、「打造創新經濟」、「發展繁榮未來」三大戰略方向。

談到「強化經濟安全」，賴清德指出，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業愈來愈重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。他表示，在這樣的關鍵時刻，本屆EPPD會議中，台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾；未來雙方也將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

至於「打造創新經濟」，賴清德表示，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台美正好能形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。他指出，透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，並將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙等面向，推進實質性的計畫，進一步確保台美夥伴關係跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

在「發展繁榮未來」方面，賴清德指出，本屆EPPD會議議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次；這樣的成果清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。他也強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」缺一不可，接下來台灣將加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境，並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

此外，賴清德也提到，台灣不僅加強與美國的合作，也持續深化與各國經貿夥伴關係。他說，這幾年來，台灣與重點投資的東南亞國家重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定，去年也在台英「提升貿易夥伴關係」架構下簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣並與日本簽訂數位貿易協議。賴清德表示，透過這些協定或協議，台灣能與相關國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升產業競爭力，除有助於產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣經濟進一步升級轉型。

賴清德指出，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。他也藉此再次感謝第一線談判團隊的努力與付出，並指出經貿談判成果攸關國家經濟繁榮與人民福祉。

喊話立院依法審查台美關稅協議 賴清德：盼共同守護這份談判成果

最後，賴清德期盼，後續立法院審議台美關稅協議時，能秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬、跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份談判成果。他強調，「經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界」。

