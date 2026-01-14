親曝曾任鍾東錦「傷害致死」辯護律師！陳水扁：他改悔向上蠻勵志

記者陳思妤／台北報導

陳水扁親曝曾當鍾東錦傷害致死的辯護律師（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）

苗栗縣長鍾東錦曾有傷害致死等前科，前總統陳水扁今（14）日透露，自己曾為鍾東錦傷害致死的案件辯護，認為鍾東錦改悔向上的故事也蠻勵志的，還說，鍾東錦透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找鍾談合作的可能性，鍾說如果民進黨的候選人可以當選，繼續當議長也不錯，「選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決」。

陳水扁今天在社群平台透露，自己曾是鍾東錦的辯護律師。他提到，鍾東錦專程到台南耘非凡感謝他在出任立委前還可以執行律師業務，為鍾東錦涉及的傷害致死案件辯護。

廣告 廣告

陳水扁指出，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

陳水扁提到，後來他參選，鍾東錦多少也有幫忙，陳水扁還說《有夢上水》的節目如果沒停掉，鍾東錦改悔向上的故事也蠻勵志的。且他稱，鍾東錦還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找鍾談合作的可能性，鍾說如果民進黨的候選人可以當選，繼續當議長也不錯，「選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決」。

更多三立新聞網報導

分配稅款比其他縣市少？ 賴清德當面回應鍾東錦：10年挹注苗栗2187億元

【2026綠點將1】與賴清德深談觸動她 陳品安為「從政初衷」戰苗栗縣長

【2026綠點將2】揭鍾東錦滿意度高關鍵 陳品安笑曝「不怕輸」選戰策略

【2026綠點將3】曝三大優先施政 陳品安直面苗栗財政：錢要花在刀口上

