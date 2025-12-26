親曝網羅徐若熙關鍵！軟銀：打敗美國球隊、目標世界第一

味全龍王牌投手徐若熙。（資料圖／味全龍提供）





日本職棒福岡軟銀鷹今（26）日上午在台北為台灣強投徐若熙舉行加盟記者會。軟銀球團展現極高誠意，包含首席棒球主管城島健司、總經理三笠杉彥、國際部長松本裕一及廣報室長池田優介等高層皆親自出席。

感謝徐若熙選擇加盟 共同實踐打敗美國隊標竿

軟銀總經理三笠杉彥在致詞中表示，徐若熙在面對美國及日本職棒多支球隊的邀請下，最終選擇加盟福岡軟銀鷹，令球團感到十分開心。

他指出，軟銀球團的口號始終是「目標世界第一」，從王貞治擔任監督時期開始，球團便立下「打敗美國球隊」的發展目標。

廣告 廣告

為此，軟銀持續從全世界網羅優秀人才加入，三笠杉彥也特別致謝徐若熙，願意與軟銀球團一起朝此目標努力。

深化與味全龍合作 打造台日棒球友好橋樑

針對商業與文化交流方面，三笠杉彥提到，這幾年軟銀鷹的球迷動員數與營業額皆位居日職全聯盟第一。隨著徐若熙的加入，軟銀將藉此機會增加與味全龍隊的合作契機，希望能帶動更多台灣球迷前往福岡觀賽，進一步擴大球迷基礎。

他強調，希望徐若熙的加盟能成為台日友好的橋樑，讓兩國棒球環境有更深層的互動與連結。

重量級貴賓到場見證 龍之子開啟職棒新篇章

今日記者會除了軟銀高層與中職聯盟代表外，味全龍領隊丁仲緯、總教練葉君璋以及平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏、投手教練羅健銘也受邀出席，共同分享子弟兵旅外的榮耀時刻。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

日本高球傳奇「巨人」尾崎將司 癌逝享壽78歲

TPBL／三上悠亞啦啦隊首秀！限量商品、拍照會資訊一次看

WBC／經典賽再扛台灣隊長？陳傑憲笑回：總教練才剛問

