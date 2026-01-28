親曝農曆年前與輝達正式簽約 蔣萬安：2035年台北成為全球十大AI之都

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出將出席31日台灣分公司尾牙，外界關注此行是否會與台北市政府簽約。台北市長蔣萬安今（28）日出席內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會，他透露將在農曆年前完成簽約，期待今年內動工，台北市在2035年成為全球前十大AI之都。

台北市長蔣萬安28日晚間出席內科尾牙時親自透露與輝達簽約時間。（圖／台北市政府）

蔣萬安表示，內科園區在產官合作下展現驚人實力，目前進駐企業已超過6,700 家，從業人口突破23萬人，年度總營收突破6.8 兆新臺幣，包括緯創和緯穎等頂尖企業看好內科的發展，去年也分別在內科動土興建企業總部大樓和研發大樓，表示內科這不僅是台灣的驕傲，更是全世界指標性的科技園區。

蔣萬安還提到，去年市府號召美國 19 州政府舉辦「美國商品服務媒合會」，得到內科協會許多企業的支持和響應，更吸引逾 300 家企業參與，創造近 5 億元採購商機，今年也將因應中小企業需求持續舉辦。

台北市長蔣萬安28日晚間出席內科尾牙。（圖／台北市政府）

蔣萬安強調，針對產業布局，台北市目標明確，在2035年成為全球前十大AI之都。市府正積極串聯南港軟體園區、內湖科技園區及北投士林科技園區，打造「台北科技廊帶」。除輝達即將入駐北士科外，Google亦在台北設置了美國本土以外最大的AI基礎建設研發中心。台北再次向全世界證明城市的實力，「臺北就是未來引領 AI 科技發展最強的一顆心臟。」

面對內科朋友最關心的交通問題，蔣萬安說，市府兩年內已落實多項承諾，包括去年7月正式開啟堤頂交流道北上匝道，增設北環、東環幹線及12班內科通勤專車，大幅提升便捷性。

台北市長蔣萬安28日晚間出席內科尾牙。（圖／台北市政府）

為根本解決內湖交通瓶頸的捷運東環段，他兌現承諾，在他的任內順利動工，目前從劍南站到動物園站總共規劃10個站，其中有5站位於內湖，未來完工後，從新北市的徐匯中學站至內科僅需20分鐘，將大幅提升內湖整體發展，也帶動內科產業全面爆發。

