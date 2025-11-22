親曝遭「3輛車尾隨」恐怖經歷！ Andy談出席走鐘獎陣仗：有請保鑣、保母車
台灣百萬YouTube頻道「眾量級 CROWD」的成員「Andy」（王崇睿 ）與前搭檔張家寧分手後爆出帳務、經營權爭議，雙方持續對簿公堂。將較於大半家人都陷入司法爭議、IG帳號又離奇消失的家寧，Andy的發展無疑順遂許多。他本月15日剛在第七屆「走鐘獎」奪下最大獎「年度個人創作獎」，在台上泛淚致詞令人動容。不過他昨（21）日發布新影片時透露，此前出席某場遊戲活動後，在路上被3輛陌生車輛一路尾隨，最後是靠繞路、和司機討論對策才將對方甩開。這次經驗讓他心有餘悸，因此在走鐘獎當天其實有請2名保鑣隨行才敢出席。
Andy在最新上傳的影片中，記錄下自己在走鐘獎頒獎結束後返家與家人分享喜訊的經歷。當他在與家人聊天時，卻透露當天自己有請2名保鑣隨行，又租了一台保母車才敢出席。
對於如此嚴陣以待的原因，Andy則透露是因為自己此前參加一場遊戲活動，結束後卻發現自己的車後被三輛陌生車輛一路尾隨，又不知道是誰派來的，讓他直言「很恐怖」，途中想了很多辦法繞路、與司機大哥討論對策，最終才有驚無險地脫身。
Andy提到，正是因為這次被跟蹤尾隨的經驗讓他回想起來仍心有餘悸，參加走鐘獎時才特地請了保鑣隨行。他也強調自己平時都是獨來獨往，習慣自由自在一個人，不會特意搞這些排場。
