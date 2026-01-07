親曝「空間迷向」恐怖經歷 資深飛官：落地後「腳在發抖」！

論壇中心/綜合報導

空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛F-16單座戰機，昨（6日）訓練任務時，不明原因在外海失聯，據了解，疑似是因為「空間迷向」導致。對此，資深飛行教官于晧瑋分享，過去飛行時也曾產生錯覺，以為長機在打筋斗，其實是自己駕駛桿在跳，過程「冷汗直流、頭暈眼花」，即使他飛行經驗豐富，仍然會想吐，十分難受。

于晧瑋在《台灣向前行》節目中分享，他過去在嘉義駕駛F-5E戰鬥機時，飛入濃密的雲層，視線不佳，長機的翼尖燈光只能看到一點點，當時發生錯覺「長機在周圍打筋斗」，自己的飛機也開始不穩，長機發現有狀況呼叫「提醒現在是平飛」，自己看姿態儀才知道是自身產生錯覺。他也指出，當時身體狀況十分難受，冷汗直流、頭昏眼花又想吐，最後差點要按無線電跟長機說「我要跳傘了」，好險自己運氣好，出雲後「視覺有參考」，錯覺馬上就解除了。

廣告 廣告

于晧瑋曝過程之緊張，讓自己落地後，連踩剎車都差點踩不住「因為腳在發抖」。而辛柏毅飛官從歐洲度蜜月，回花蓮歸建不到48小時，于晧瑋用自身經驗指出，自己在民間單位飛歐洲航線，一定要安排「三長兩短」，三個長班、兩個短班，自己調時差就需要調三、四天。于晧瑋直指，飛行員若在調時差、疲勞的情況下，容易產生錯覺，會讓錯覺適應的時間都要很長。

原文出處：親曝「空間迷向」恐怖經歷 資深飛官：冷汗直流、落地後「腳在發抖」！

更多民視新聞報導

藍白彈劾賴「玩假的」？鍾佳濱揭疑點：白8席有人想留下來？

川普突襲委內瑞拉「劍指中共」？他曝習近平怕了：恐有這反應！

F-16V失事! 戰機夜間航行危險性高 容易「分不清海或天」

