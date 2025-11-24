親民護國得民心 日相高市支持度高達75%

日本首相高市早苗登上專機，前往南非參加G20高峰會。(高市早苗X)

日本首相高市早苗日前在國會強調，「台灣有事就是日本有事」，必要時將行使集體自衛權。儘管此言論引發中國強烈反彈、抵制與外交升高，但最新民調顯示，高市不僅未受衝擊，支持度仍維持高檔。





印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，高市「親民、務實、敢於護國」的領袖形象，是她高民意最核心的原因。





根據《產經新聞》與《富士新聞網》22、23 日聯合民調，高市內閣支持率高達 75.2%；更有 61% 民眾認為高市關於行使集體自衛權的看法「恰當」或「算是恰當」。

廣告 廣告





矢板明夫指出，日本民眾面對中國壓力並不退縮，反而希望政府展現明確立場。在外交火線的同時，高市也以她「接地氣的一面」掀起日本社群討論。





矢板明夫提到，高市日前赴南非參加 G20 前，竟因「挑衣服」困擾數小時，只因先前遭在野黨批評穿著太樸素，恐讓日本「國際形象受損」。高市平日鮮少出席飯局，衣櫥長年樸素，因此對「穿什麼」備感壓力，甚至在 X 上苦笑表示，是否該添購一套「能在外交談判中取得優勢的衣服」。





她的坦率引起大量日本民眾共鳴，不少網友留言力挺：「首相專心政策就好，不必為衣服煩惱。」也有人建議政府應為首相設置專屬造型團隊，讓她把時間投入國政。





矢板明夫認為，高市能在對中強硬的同時，展現貼近庶民的真實性格，使她兼具「可靠領袖」與「親民政治家」形象，這正是她在就任第二個月仍能保持七成以上支持度的主因。