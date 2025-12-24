親熱突「骨折」！小弟弟「瞬間消風」 醫：腫得像茄子

記者鄭玉如／台北報導

情侶親熱用力過猛恐導致「陰莖骨折」，生殖器若腫如茄子，應儘速就醫。(圖／PIXABAY)

情侶滾床單時若用力過猛，不小心就可能受傷，一旦感覺不適別拖延，務必盡速就醫。泌尿科醫師江佩璋近日收治一名「陰莖骨折」的患者，他的生殖器腫脹如茄子，所幸及早送醫進行手術，恢復狀況良好。他提醒，該急症越早處理越好，對後續的勃起功能與外觀恢復都很關鍵。

三總泌尿科醫師江佩璋在臉書粉專分享，幾週前接到急診醫師的電話，趕去處理少見但刻不容緩的手術「陰莖骨折」，而陰莖骨折並非真的骨折，斷裂部位是勃起時像輪胎外皮一樣緊繃的結構「白膜（tunica albuginea）」。

江佩璋說明，患者進行親密行為時，突然聽到一聲「啪」，下秒生殖器瞬間消風，接著局部迅速腫脹瘀青，外觀變化非常明顯，看起來像是茄子，當晚立刻安排手術，找到白膜破裂處並縫合修補。隔天巡房時，患者腫脹已明顯消退，疼痛獲得緩解，恢復得不錯。

江佩璋提醒，陰莖骨折屬於泌尿科急症，越早處理越好，在黃金時間內修補，對後續的勃起功能與外觀恢復都很關鍵。

泌尿科高銘鴻醫師曾在臉書粉專發文提醒，陰莖骨折可能會有立即性的疼痛，聽到「啪」的一聲、快速喪失勃起功能、陰莖腫脹變色，有時因傷到尿道，可能會在尿道處看到血液，需要緊急處理，若不加以治療，可能導致陰莖彎曲或勃起障礙問題。

