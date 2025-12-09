親生的！狠父「肛門灌水、重拳擊破肝胃」釀2歲童殞命 確定入獄18年

陳男對親生兒子狠下毒手，確定入獄18年。示意圖

台南市一對陳姓夫婦檔長期對剛滿2歲的親生男童凌虐毆打，殘忍手段包括水管插入肛門灌水、重拳毆打腹部，導致年幼孩童因肝胃破裂引發敗血性休克送醫不治，陳男一、二審遭判18年徒刑，案再上訴三審，最高法院維持二審見解，全案定讞。

陳男與同居女友謝女育有一對姊弟，一家4口同住在台南市中西區某飯店雙人房內，檢警調查，陳男在2023年7月23日到10月18日這段期間，長期不當管教年僅2歲的兒子，只要兒子不順從他意變動輒打罵，男童幼小的身軀上有多達20多處擦挫傷、瘀傷。

陳男施虐手法包括在孩子睡前以棉繩綑綁雙手，2度用蓮蓬頭水管插入肛門灌水、以器物敲打身體等等，令人不敢置信出自於一個親生父親之手。

檢方查出，2023年10月18日，兒子剛吃完中餐的泡麵後，陳男在飯店房間又因不明原因爆氣，竟出手用拳頭搥打平躺中的兒子上腹部兩次，再用手掌重壓同一部位，導致兒子肝臟損傷及胃破裂，剛剛吃下胃內的午餐泡麵流出約500毫升進入腹腔，造成兒子腹膜發炎並引發敗血性休克，陳男與謝女卻渾然不覺孩子已昏迷。

直到當天晚間7點多，兩人才發現兒子全無反應，趕忙在8點10分左右將他送到郭綜合醫院急救，但已回天乏術，兒子於8時43分宣告死亡。

案經醫院通報後檢警介入調查，將陳男與謝女提起公訴。台南地院一審6名國民法官、3名職業法官組成的合議庭審理認為，陳男於審判時坦承全部犯行，依凌虐未滿18歲之人妨害其身心發育致死罪等，判陳男有期徒刑18年。

陳男認為一審所判刑度過重，且漏未考量到他還有另名稚齡女兒待照顧等理由上訴二審，但台南高分院審理則認為一審判決無違誤，審結仍重判陳男18年有期徒刑，最高法院今天也駁回陳上訴，全案確定。

