親生肉墊？高雄狠父關門爽燒玻璃球 滿月兒淪吸毒工具毛髮慘驗出7毒

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記者洪正達／高雄報導

陳男長期在男嬰所處室內吸毒，導致最後男嬰身上被驗出7種毒品成分。（示意圖／PIXABAY）

高雄一名剛滿月的男嬰，遭到親生父親毒害！警方於2024年底偵辦一起毒品案件時，意外在三民區一處民宅內尋獲該名男嬰，隨後由社會局家防中心採集其毛髮送驗，未料，檢驗報告出爐後令人震驚，這名尚在襁褓中的嬰兒，體內竟然呈現安非他命、甲基安非他命及愷他命等高達7項毒品陽性反應，案經橋頭地院審理後，將這名狠心的陳姓父親依妨害幼童發育罪判處9個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，陳姓男子為該名男嬰的親生父親，2024年10月男嬰出生後，直到同年11月22日到警方查獲為止，陳男在高雄市三民區住處及其他居所內，多次與剛出生的兒子同處一室，且不顧身旁嗷嗷待哺的幼兒，頻頻以玻璃球燒烤吸食毒品，任由含有毒品成分的煙霧在密閉空間內繚繞，導致毫無抵抗能力的男嬰被迫吸入二手毒煙。

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社會局家庭暴力及性侵害防治中心獲報後，於同年12月3日安排男嬰進行毛髮採樣，報告證實其體內含有多種毒品殘留，法官審酌，陳男僅為貪圖一時吸毒之愉悅感，竟漠視毒煙對嬰兒造成的巨大危險，導致剛 出生的幼兒染毒，嚴重妨害其身心健全與發育，鑑於陳男犯後坦承犯行、態度尚可，法官最終依法判刑9個月，可上訴。

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