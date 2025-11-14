親眼目睹好友離世 木木情緒潰堤「已經盡全力了」

青少年沉浸式解謎實境節目《成仁高中偵探社》最新一集，劇情圍繞一宗「學生墜樓案」，社員們受託調查看似單純的校園意外，卻逐漸揭開同儕壓力與憂鬱的深層真相。

木木目睹好友殞落情緒潰堤（圖／小公視）

飾演「芷妍」的木木在劇中親眼目睹好友墜樓，完美重現青少年面對失落與自責時的情緒崩潰。她坦言拍攝過程中難以抽離情緒：「我平常在朋友間也常是那個陪伴者，所以特別能感同身受。陪伴到最後會覺得無力、有時也會無奈，那是因為太在意對方了。芷妍其實已經盡全力在照顧朋友，卻還是看著他們離開，那種心疼真的很深。我很想告訴芷妍：妳已經做得很好了。」

木木也分享自己陪伴情緒低潮朋友的經驗：「靜靜聆聽固然重要，但也要分清楚別人的情緒是別人的課題。如果發現自己被影響，就要先抽離、照顧好自己，這樣才有力氣接住別人。」她的溫柔詮釋讓「芷妍」這個角色不再只是劇中人物，而像是身邊每一位默默守護朋友的陪伴者。

木木心疼陪伴者的無力：「要先照顧好自己，才能接住別人」（圖／小公視）

在節目中的密室關卡裡，木木以「芷妍」身份與偵探社員近距離互動，意外引發真情連鎖反應。「我覺得同學們都很有愛，會拍拍我、抱抱我。雖然遊戲還在進行，但看到我情緒崩潰時，他們仍然主動安慰我，這讓我很感動。」木木笑說，這些真誠互動是錄影中最療癒的時刻。

《成仁高中偵探社》每週六晚間9點於小公視頻道、公視+及小公視YouTube同步播出；每週日上午9點於公視頻道播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線

※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我）

※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線

※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 男性關懷專線：0800-013-999

※ 家庭教育諮詢專線：412-8185