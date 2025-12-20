親眼目睹！日本記者談北捷攻擊案哽咽 徒手替傷者止血嘆無能為力

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，男子張文接連於台北車站地下通道、捷運中山站南西商圈丟擲煙霧震撼彈及汽油彈，並持刀隨機砍人，最終墜樓不治。事發當時，曾任日本電視台記者木下黃太正好也在現場，目睹有騎士被砍傷倒地流血，他立即上前協助止血，隨後則發布影片哽咽表示，自己在台北遇到恐怖攻擊，由於沒有任何急救道具而感到無能為力。

曾任日本電視台記者木下黃太案發當時剛好在現場。 （圖／翻攝X「 @KinositaKouta 」）

日本作家木下黃太19日晚間7時40分於社群平台X發布影片表示，當時自己人在台北捷運中山站附近的誠品南西店前，「我剛剛在一樓時，突然出現一名持利器的男子闖入一樓，接著就有人群為了躲避這名男子而跑出大樓，我也跟著先離開大樓，而大樓外面有兩人被刺傷，其中一人騎著機車倒地」，並在文中寫到，自己在台北遇到恐怖攻擊「感到無力…」。

木下黃太眼神充滿驚恐與害怕，但仍努力保持鎮定地表示，大樓外面有兩人被刺傷，其中一名騎著機車倒地。他表示，「當時只有我在附近，而我當時也上前幫忙止血，但對方仍血流不止。我手上也沾著血跡…恐怕傷者已經失去意識」。

木下黃太對於無法救助傷患感到痛心。 （圖／翻攝X「 @KinositaKouta 」）

影片中可見木下黃太站在捷運中山站出口外的誠品南西店前，員警、消防人員與急救人員也在現場，背景傳來救護車與警車鳴笛聲。他在影片中哽咽地表示，當時沒有任何急救工具，只能徒手幫傷者止血，但對方血流個不停，令他非常心痛。

木下黃太此前曾長年擔任日本電視台社會線記者，採訪過奧姆真理教、311大地震等重要新聞，目前是作家，致力於日本的反核運動。事件曝光後，許多網友留言表示感謝，「在這種情況下能夠採取行動，確實令人欽佩和勇敢」、「非常感謝您對傷者的救助」、「感謝你的勇敢行為」。

