親眼目睹18歲超正女兒接吻！小禎嬌嗔被虧：少女系發情

〔記者蕭方綺／台北報導〕小禎、李進良18歲女兒Emma在《整形過後》昨天播出的三、四集首度登場，她今出席羅慧夫顱顏基金會「Love Makes Whole」公益座談，提到昨晚和媽媽小禎一起觀賞，尤其是劇中和曾向鎮的「口罩吻」，惹來小禎超大反應，Emma先虧媽媽是「少女系發情」，後來發現自己口誤，緊急改「少女系歡呼」，認為女兒可說是「登大人」。

溫昇豪、李曼唯Emma、曾向鎮，整形過後媒體聯訪。(記者王文麟攝)

談到接吻，小禎也是不遑多讓，她生日和小7歲的廚師男友Alan激吻畫面，讓許多人看了少女心噴發，問Emma有沒有看到新聞也在討論這件事？她尷尬說：「看過很多次了，習以為常。」接著解釋母女倆的關係本來就是會互相分享心事。

吻戲拍攝當下，她坦言雖然並沒有真正親到，拍攝前仍相當緊張，「爸爸(李進良)、媽媽都有給我一些建議和鼓勵，讓我安心不少。」但拍攝的時候刻意不讓爸媽來盯場，「是我不讓他們來，我覺得沒有必要看啦。」倒是被劇中老爸温昇豪目睹那幕，讓温昇豪差點真的動氣，「我當下拍玻璃拍得超大力，都怕玻璃被震碎。」

曾向鎮。整形過後媒體聯訪。(記者王文麟攝)

曾向鎮則表示，在合作前已和Emma一起上過表演課，當時就有一些互動。到了現場Emma也積極向前輩請教，「向鎮非常專業，加上工作人員一步一步帶著我走，真的讓我安心很多。」曾向鎮也笑說：「Emma是一個很單純的人，情緒都寫在臉上，一開始她很緊張，但過陣子放鬆後合作起來很舒服，不用去猜她現在在想什麼。」而兩人今日也才知道彼此竟是差一輪同生肖，都屬豬，當場被拱共譜「豬豬戀」。

此外，曾向鎮飾演唇顎裂患者，透露光是嘴邊的特化要一個小時，整個過程可能需要花2小時，「其實那個特化滿不舒服的，講話都會卡住。拍攝前我有特別去了解患者的特徵，而且即便做好手術後，患者通常也需要長期的語言治療，加上自信的部分，其實修復是一個滿漫長的過程。」

劇中Emma飾演的「江沐瑄」目睹曾向鎮飾演的「小康」因外貌遭到欺負，挺身而出見義勇為，成為小康最重要的陪伴者。Emma分享角色的善良源自「不忍心放任別人被世界傷害」，現實生活中雖然沒有類似經驗，但她曾在路上看到小貓被流浪狗欺負，拿旁邊的樹枝把牠們趕走。「還有曾經在超商看到只會台語不會講中文的阿嬤，我有幫她跟店員溝通。」

溫昇豪、李曼唯Emma、曾向鎮，整形過後媒體聯訪。(記者王文麟攝)

温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，在《整形過後》中的經典台詞「每一張臉，都是一個故事」，也成為本次公益座談的核心精神。他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信，「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」

此次《整形過後》與羅慧夫顱顏基金會的合作，正是以戲劇片段為起點，延伸探討「修復」在真實人生中的多重層次，也就是不只外貌重建，更包含心理復原、情感支持與社會理解，呼應活動主題Love Makes Whole，讓愛成為生命真正完整的關鍵。

