親眼看到也不說！Melody認閨蜜另一半出軌「不會講」 背後原因曝光

女星Melody近日在YouTube 頻道「Melody姐妹悄悄話」中，聊到一個讓不少人兩難的情感議題，討論「如果發現好姐妹的另一半出軌，究竟該不該告訴對方？」對此Melody立場相當明確，「我不會講。」她坦言就算親眼看到出軌現場，也會選擇假裝沒看見。

心裡猶豫就別說 Melody點破友情介入的危險界線

Melody解釋，自己有一套多年來累積的相處原則，只要心裡出現「這句話該不該說、這件事要不要問」的猶豫，多半代表不適合開口，她認為成人世界的感情遠比表面複雜，「你怎麼知道你的朋友不是早就知道了？」或許對方早已心中有數，只是選擇維持沉默與平衡，旁人貿然戳破，反而可能讓事情變得更難堪，除非當事人主動提起，不然她不會輕易開口。

年輕時會想抱不平 Melody學乖選擇不說

Melody也坦言，若是年輕時的自己，一定會衝動地為朋友抱不平，但隨著年紀與經驗累積，想法早已不同，講師Jenny Wang也分享過往經驗，曾私下提醒朋友另一半的問題，結果情侶吵完架後復合，反倒是出面的人變得裡外不是人，讓她深刻體會站出來不一定是幫忙，現在她就算在路上直擊閨蜜的對象出軌，也會選擇假裝沒看到，兩人不約而同感嘆：「人類真的很複雜。」

友情要走得久 關鍵在分寸與邊界感

Melody強調，人際關係並沒有那麼單純，很多是無法用對錯來判斷，因此友情能否長久，關鍵在於分寸與邊界感，懂得什麼話該說、什麼話該吞回去，本身就是一種尊重，也能讓彼此相處得更自在、輕鬆。



