親眼見大S雕像！ 蔡康永悲痛發聲：死亡也無法抹去美麗的痕跡
娛樂中心／黃韻璇報導
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，昨（2）日是大S忌日，家屬舉辦紀念追思會，紀念雕像也揭幕，S媽激動擁抱雕像與具俊曄，小S與具俊曄都哭了，讓人看了鼻酸，許多圈內好友都到場致意，蔡康永發文嘆「你應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強」。
大S離世滿一年，S媽親友的陪伴下，努力回到生活軌道，去年小S奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎時，表示要將榮耀獻給母親，希望能填補失去大S後留下的空缺。S媽看到獎座後也久違展露笑容，讓不少人看了相當感動。
2日在眾人見證下，由具俊曄設計的大S紀念雕像順利揭幕，全白的造型，頭髮還繫上蝴蝶結裝飾，重現大S少女形象，S媽見到雕像那刻難掩激動情緒，一度上前張開雙手擁抱雕像，雕像揭幕儀式包含黑人、范瑋琪、蔡康永、吳佩慈、羅志祥、楊丞琳、賈永婕、許茹芸、陶晶瑩、邱瓈寬、言承旭、仔仔、王柏傑、謝欣穎、柴智屏、于美人等都前來致意。
蔡康永昨晚忍不住發文表示，「今天看到你的雕像了，銅跟大理石，是堅強的材料。我望著雕像，心裡暗暗的嘆息：你應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。那就堅強吧，吾友。你留下的那些美麗的痕跡，即使死亡，也無法抹去。沒有比這更美的堅強了」。
大S紀念碑由具俊曄謹立，碑文上寫著：「這是一座為熙媛而存在的宇宙。她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛－－它們既是Koo最核心的創作符號,也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。『九』在韓語中與『Koo』同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。她所凝視的南方208度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日－－一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。2026.2.2」。說明有「九」的原因，以及2/8是大S、具俊曄結婚紀念日。
