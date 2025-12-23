親綠副教授尖銳提問 鄭麗文反嗆「沒有大腦」

國民黨主席鄭麗文昨晚（22日）應邀到東吳大學政治系與師生對談，曾支持蔡英文的政治系副教授陳方隅尖銳提問，火藥味十足。鄭麗文也重砲回應，強調只說事實且很保留、很客氣；她還揶揄陳方隅「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」，更反嗆「難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒大腦了吧！」

鄭麗文昨晚接受東吳大學政治學系邀請，以「國民黨的改革與青年參政之路」為題發表演講，並與在場的東吳師生對話。其中，政治系副教授陳方隅與鄭麗文雙方唇槍舌戰，充滿火藥味。

陳方隅一開場就建議鄭麗文以後別再消費你的伙伴跟同志（民進黨）與同學、黑名單的前輩，批評他們為了選票有點不太厚道。例如導演侯孝賢，相信侯應該不會跟現在這樣的國民黨站在一起。

陳方隅還批評國民黨的帳面上的黨產有234億並不窮，第二名的民進黨只有6億；批評國民黨推很多政策對在場的年輕人都非常的不利，例如獨厚軍公教或者是停砍年金等等。質疑鄭昔日反國民黨，為何今天髮夾彎？

陳方隅還自曝在馬英九執政時期當兵，當年演習是放音效、大裁軍、改募兵制；國民黨立委都去中國大陸；還批評國民黨部在大罷免期間被抄，就是因為罷免連署偽造文書，何來委屈？

鄭麗文回應時，揶揄陳方隅「問題實在是太多了，可以看得出來你是三立的忠實讀者。」

她說，沒有消費前輩、昔日伙伴、同志、同學，因為講的都是事實，而且非常客氣了。她與侯孝賢導演的私交是非常好的，所以是陳在不認識侯的情況底下，說侯一定不會支持什麼；什麼；但她沒說侯的政治立場，只提及她與侯過去一同組族群平等聯盟，跟他一起組民主學校的事情，「所以這個你（陳方隅）聽了以後不舒服是一回事」。

對於黨產，鄭麗文強調，國民黨不但黨產被凍結還被抄家，連黨中央八德大樓都得每個月繳錢給總統，如果大家有唸過基本的法學的話，就知道《不當黨產條例》是一個非常嚴重違憲的一個法律。而且想捐錢給國民黨的人，都會被民進黨查稅、查水表，給予很大的政治壓力，所以國民黨才會舉步維艱，她沒有必要裝窮。至於民進黨非常有錢，這個不需要她來幫忙宣傳。

鄭麗文也說明自己曾對國民黨批評毫不留情，但後來發現民進黨嚴重變質、非常的墮落、嚴重的背叛了，不再是她想像中支持的民進黨。她前不久才去拜訪前副總統呂秀蓮，呂也問現在的民進黨還是當年的那個民進黨嗎？她當時笑一笑，沒有什麼好說的。

有關身分認同問題，鄭麗文直言不諱：「我從來沒有否認我是中國人。」她說，中國字、中國話與文化傳統是自然而然的文化歷史認同，不應將「中國」狹隘地等同於政治敵手，更不應將其妖魔化；台灣跟中國不應該是對立的概念，我也不希望台灣民族主義對抗中國民族主義，因為這都是虛假的，這些都是人為建構出來的。世界上任何的文明都應該學會彼此的欣賞、包容跟尊重。

她強調，民進黨強力過去30年惡意操作認同，將「中國人」標籤化為原罪。

在國防方面，鄭麗文反批民進黨的兵役延長政策是「反智討論」。她回擊，馬英九8年裁軍，是因為他要改成募兵制。但美國、大陸都是募兵制。「難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒大腦了吧。」

鄭麗文反嗆，今天台灣國防的問題不在這裡。為什麼沒有人要當職業軍人？就像今天在美國的壓力底下，蔡英文政府說以後兵役要延長變成1年。「大家都有智慧，從4個月延長到1年，台灣的國防就有變強了嗎？我們有這麼容易騙自己嗎？有這麼容易這樣子解放軍就不敢來了嗎？我不喜歡這種反智的討論。」

有關國民黨主席選舉期間，趙少康等人質疑對岸介選的問題。鄭麗文說，就把它當作笑話笑一下而已。相信在座的學生應該比她更了解現在網路 AI 的狀況；抖音很多AI 生成的影片，裡面很多都不是事實，她連解釋都不想解釋、澄清都不想澄清，因為那就是一個現在很普遍的網路現象。所以她再回答一次，如她選舉期間所說「這是一個新的網路 AI 的時代，我們都要學習跟適應這個時代。」

鄭麗文也提到，當民進黨提出數位中介法的時候，她全力的反對，這會數位戒嚴。現在網路上面的現象，不要隨便的就無限上綱到國安層次，因為不是大家想的這樣，也沒有你們剛說的對岸介選的問題。她也很少去中國大陸、很少去交流。而台灣人有這麼多人去大陸唸書、經商、旅遊，憑什麼立委不能去大陸？現在要回到以前通通不能夠有任何往來嗎？為何對台灣這麼沒自信？台灣的商人都去北韓作生意了，去了大陸又怎樣了？

鄭麗文也為馬英九抱屈，指馬英九選市長開始就說他是賣台集團；馬當8年的總統，到今天台灣有被賣掉了嗎？兩岸交流的那8年，這麼多陸客來，有被第五縱隊攻破了嗎？很多東西都是無中生有，都是各位幻想出來的。

鄭麗文喊話「如果你這麼的害怕，其實我建議你可以去大陸走一趟，回來之後你可能會跟鍾明軒一樣改變你過去很多的看法。」

