親綠名嘴屢稱國民黨2026縣市長選舉將大敗 鄭麗文：各類大師在所多有

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，親綠名嘴屢點名國民黨將大敗、丟掉5執政縣市，只是丟掉縣市內容主張略有不同。國民黨主席鄭麗文今回應，目前國民黨中央努力讓黨內提名順利完成，循序推進藍白合，對整個發展是樂觀的。

鄭麗文表示，對2026選舉「有信心」，但會如履薄冰、戰戰兢兢、全力以赴；至於各方民調、評估、預言、各類大師在所多有，今天離年底投票還有近一年，現在來預估年底選情，真的還言之過早，只希望把每一步都能做好。

鄭麗文說，現在國民黨縣市執政成績與版圖非常成功，執政縣市政府過去這3年時間都不敢忘記民眾高度期待與支持，都交出亮眼成績，當然希望能持續的持盈保泰「繼續下去」，而對民進黨長期執政的南部地區也盼有所突破。

鄭麗文也提到，藍白合作部分到目前為止非常順利順暢。

